以色列接管加沙城方案西方多國譴責　英媒：或致百萬巴人流離失所

據英國媒體報道，以色列安全內閣批准向加沙發動新一輪地面攻勢，旨在全面接管加沙城（Gaza City）。這項決定引發西方多國大為不滿，100萬巴勒斯坦人或面臨被迫離開加沙。



以色列被指在加沙施以「種族滅絕」：

據英國《衛報》8月9日報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）提出接管加沙城計劃將令已持續22個月的以巴衝突進一步升級，這同時代表更多早已疲憊不堪、飢腸轆轆的巴勒斯坦人將被迫流離失所。

報道指，儘管該計劃尚未獲得全體內閣會議的批准，但全球多國都已呼籲以色列三思和改變主意。作為以色列第二大武器供應國和在歐洲最堅定的支持者，德國政府8日已宣布，暫停向以色列出口可能被用在加沙的武器。

西方多國外長就加沙局勢發表聯合聲明：

此外，英國、德國、意大利、澳洲和新西蘭的外交部長9日（週六）在一份聯合聲明中表示，接管加沙城的計劃將使本已嚴峻的局勢雪上加霜，加沙已出現大規模飢荒的「最壞情況」。

上述外長們皆同意，在加沙進一步開展大規模軍事行動，「將讓本已處於災難性的人道主義局勢繼續惡化，同時危及（以色列）人質的生命，並進一步導致平民大規模流離失所」。

聯合國安理會將於美東時間10日（週日）上午10時，召開緊急會議商討加沙的局勢。

據報道，加沙城方案亦突顯內塔尼亞胡與以色列國防軍（IDF）高層之間出現嚴重分歧，惟以色列最重要的盟友，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府尚未對此表示反對。

2025年5月21日，以色列耶路撒冷，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行記者會時發表講話。（Reuters）

哈馬斯則發聲明表示，內塔尼亞胡的計劃代表，他已拋棄該組織在2023年10月對以色列發動突襲中劫持的倖存人質，而這次襲擊正是引發今輪以巴衝突的導火線。聲明指責以色列總理「為了個人利益和極端意識形態而犧牲這些人質。」