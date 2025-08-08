以色列內閣通過全面接管加沙城：特朗普依然是內塔尼亞胡的幫凶

當地時間8月7日至8日清晨，以色列安全內閣經過10小時的討論之後，通過全面接管加沙城（Gaza City），使加沙停火又離現實遠了一大截。

早前特朗普（Donald Trump）公開承認加沙存在「真實的饑餓」，反駁以色列官方加沙未有發生饑餓的說法，而且不斷在背後推進停火談判，不少人以為，一心想要拿諾貝爾和平獎的特朗普在短期內將會施壓以色列接受停火。

由於特朗普6月破天荒以美國之力親助以色列轟炸伊朗核設施，為他在以色列國內贏得了極高的權威，使他成為了唯一能有力叫停加沙戰爭的人，即使特朗普不出動停止軍援以色列的殺手鐧，也能憑他一張嘴叫停內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的戰爭企圖。

過去幾天，各方消息都傳出內塔尼亞胡有計劃全面接管整個加沙。但當記者問及特朗普對此有何看法之際，特朗普只說他只關心加沙的糧食問題，「至於其餘的事情，我真的無法說什麼，這基本上取決於以色列。」

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

內塔尼亞胡聽了特朗普這樣說之後，8月7日也特別接受了特朗普最愛的霍士新聞台（Fox News）接受訪問，預先宣布以色列有意接管整個加沙，但他強調這只是為了消滅哈馬斯，以色列不想管治加沙，未來將會把加沙交到「阿拉伯力量」手中。但內塔尼亞胡並沒有解釋清楚，這種「阿拉伯力量」是出自哪一方。

8日，以色列內閣則通過接管加沙城，而不是整個加沙。但這個由於加沙城是主要人口集中地，也是以色列主要還未有佔領的地方，這幾乎就等同於接管整個加沙。

《以色列時報》引述的以方官員消息亦表明，以色列內閣決定給加沙城的人兩個月時間，以2025年10月7日為期限，要他們在這段時間內撤出加沙城；其後，以軍將會向加沙城發動地面進攻，以清掃所有哈馬斯餘眾。若然事成，以軍將會進一步攻佔其他尚未被佔領的加沙土地。

由此可見，接管加沙城只是接管整個加沙整個過程之中的一環。

該報亦稱此次決定的用詞是「接管」，而不是「佔領」，以迴避作為佔領軍對當地民眾的人道責任。

以色列訂出了終結戰爭的五大原則：（1）哈馬斯解除武裝；（2）剩餘的50名人質全數歸還－－其中據稱有20人仍然在世；（3）加沙走廊去軍事化；（4）以色列對加沙走廊維持安全控制；（5）存在一個既非哈馬斯、也非巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）的替代民間政府。

目前，以色列已經控制了75％的加沙土地，剩下來的就只有北部加沙城延伸到海邊的地區，以及加沙中部的難民營。前者估計還居住着過去22個月已經被迫遷好幾次的80萬人。

從2023年10月至今，加沙累計已有逾6萬人死亡，以軍持續的空襲令當地變成一片廢墟，外媒形容場景震撼，「令人不寒而慄」（Getty）

以色列估計，哈馬斯目前還有2萬名持有武裝的成員。他們如今似乎都抱持了「留得青山在」的態度，只希望能夠存活下去，把下一場反抗以色列的戰爭延展到未來。

他們也似乎沒有放下武器的意願。一位身在卡塔爾的哈馬斯官員Ghazi Hamad近日就向半島電視台表示，如今巴勒斯坦國即將獲得法國、英國、加拿大等國家的承認，是「10月7日（按：哈馬斯恐襲的日子）的成果，我們證明了戰勝以色列並非不可能，我們的武器是巴勒斯坦尊嚴的象徵……沒有我們的武器，沒有人會看我們一眼。」

戰爭經過22個月之後，加沙死亡人數超過6.1萬。此數明顯是低估，根據一個英國研究，截至本年1月，暴力造成的死亡有6至9萬，非直接死亡就有4,500至1.25萬，當中有超過一半是兒童、女性和老人。而雖然哈馬斯控制的加沙衛生當局沒有在死亡人數中區分平民和武裝份子，但即使用以色列聲稱自己已擊殺2萬哈馬斯成員的較高估算來看，平民死亡依然佔了大部份。

2025年8月1日，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）和美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）在訪問加沙。（Reuters）

目前，加沙七成建築物受損，學校、醫院九成受損或被毀，南北道路難以通行，超過八成農地已被破壞。絕大部份加沙人被迫住在佔加沙面績一成多土地上的難民營中。所有物資和糧食都要靠人道援助供應。但在以色列嚴厲管制糧食進入的情況下，50萬人在饑荒邊緣，32萬兒童面對嚴重營養不足風險，一整代加沙巴勒斯坦人未來一輩子的智力發展和對抗疫病的能力都可能受到影響。

以色列5月起以「加沙人道基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）嘗試取代聯合國及其他人道組織的職能，充當起向加沙分發糧食的角色。且不論過千人在嘗試取得糧食的過程中被以軍射殺，根據加沙人道基金會自己的數字，其已分發的糧食還不足加沙人每日一餐。如今在國際社會的壓力之下，以色列也不得不重新開放其他組織向加沙輸出和分發糧食。

以色列之所以想控制糧食供應，很明顯就是想用糧食作為戰爭的手段，希望阻止糧食落入哈馬斯之手。

不過，由於加沙整體失治，拳頭就是一切，能夠有效取得糧食的當然就是哈馬斯。根據聯合國的數字，5月19日以來2,604架物資貨車中只有300架到達他們的目的地，其餘全部都在運輸過程中被搶。搶糧的當然包括平民，但也有武裝份子。

長期物資嚴重短缺導致加沙出現饑荒，圖為2025年8月5日，因營養不良而要住院的兒童。（Reuters）

正在以色列進軍加沙之前的普遍分析一樣，要消滅哈馬斯根本是個不可能的任務。即使以色列不顧國際法而以饑餓作為戰爭手段，這個目標還是不能達成。

以色列軍方和愈來愈多的以色列人，都認為這場戰爭不應該再打下去。

在7日、8日之交的內閣會議上，反對全面接管加沙的代表人物，就是今年3月才獲得任命的以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）。他認為，如果嘗試全面接管加沙城，以色列沒有辦法保證不會危及人質生命，而且以色列後備軍人作戰良久，已然疲倦，軍備需要維修，而且也有加沙巴勒斯坦人的人道和衛生問題要考慮。

扎米爾估計，要全面佔領加沙還要多一至兩年的時間，初階段的密集交戰期也有可能需要5個月。（留意！以媒公開的扎米爾會上談話內容不只是針對接管加沙城，而是整個加沙。）

以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）。（影片截圖）

他據報在內閣會議上提出了替代方案，希望說服政府接受停火，但被在場官員否決。

在以色列民情方面，除了有兩個左翼人權組織發表報告指責以色列正在加沙進行「種族滅絕」之外，以往幾乎絕跡於主流媒體的加沙人道慘況過去一個月也開始在主流媒體上得到討論。雖然過半以色列人依然聲稱他們對於加沙人道狀況不感到困擾，但超過七成的民意也支持停火換回人質。

無論是軍方，還是一般市民，都知道軍事手段不能完全解決加沙哈馬斯的問題。

但是，內塔尼亞胡卻決意要在這條「窮途末路」上面走到底。

2025年7月27日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行的宗教會議上發表演說。（Reuters）

為了同時表現出以色列的「人道精神」，內塔尼亞胡的總理辦公室聲明指出，在非戰鬥地區，以色列將會提供人道援助。

特朗普政府對於內塔尼亞胡全面佔領加沙的決定，不只不作反對，更似乎是主動支持。美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）日前就表示，加沙人道基金會（按：背後同樣有美國支持）將會把其原來的3個糧食分發點增加到16個，而且將會全日24小時運作－－這明顯就是要配合以色列的全面接管行動。

這種做法也呼應了特朗普「只管加沙糧食」的態度。

2025年8月6日，加沙居民爭相拿取空投的物資。（Getty）

且不論新一輪城市戰鬥是否真的能夠徹底清除哈馬斯，內塔尼亞胡內閣開出來的停戰條件－－特別是不接受哈馬斯，也不接受巴勒斯坦自治政府未來接管加沙－－幾乎是完全沒有可能實現的。因此，其全面接管加沙城的決定，長遠而言就是要最後把整個加沙永久地「暫時」佔領。

從結果上看，這正正是內塔尼亞胡的極右政治盟友的主張。

回顧特朗普宣誓就職之時，他的一大承諾就是要擔當「和平締造者」。在他就職前一天，加沙也達成了最後維持了接近兩個月的暫時停火。這就變成了他上台時的首個「和平政績」。

目前，特朗普亦已經在短短半年多時間內累積了3個國家級的諾貝爾和平獎提名（巴基斯坦、以色列、柬埔寨）。

而特朗普至今依然繼續宣傳自己促成了世界各地多少項停火－－事實上，在以色列內閣通過全面接管加沙城之際，特朗普也剛剛宣布了他將會在白宮迎接亞美尼亞和阿塞拜疆的領袖來簽署和平協議。

可是，對於加沙問題，特朗普不只沒有利用其轟炸伊朗之後的政治權威來「下令」內塔尼亞胡接受停火，甚至變本加厲的支持或放任以色列進一步擴大戰火，推向實際吞併加沙的局面。

相對於特朗普想叫停也叫不停的俄烏戰爭，要叫停以色列的加沙戰爭，其實非常容易。即使「出口術」一聲令下不行，美國威脅暫停軍援就已經能夠促成停火。

作為唯一能有力叫停以色列的人，特朗普卻選擇了「不作為」。

不過，不作為也是一種作為。這一種不作為，決定了特朗普始終還是內塔尼亞胡在加沙戰爭罪行的「幫凶」。