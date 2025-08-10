國際太空站4太空人結束5個月任務　搭SpaceX龍飛船返抵地球｜有片

一個由兩名美國人、一名日本人及一名俄羅斯人組成的太空人團隊停留國際太空站（ISS）近5個月後，於8月8日搭乘美國太空探索技術公司（SpaceX）的龍飛船（Crew Dragon）返回地球。在經過超過17個小時的飛行後，飛船於當地時間9日上午11時33分（香港時間9日下午11時33分）在加州外海安全濺落。



據美國太空總署（NASA）網站，美國籍太空人的麥克萊恩（Anne McClain）及艾爾斯（Nichole Ayers）、日本籍太空人大西卓哉和俄羅斯籍太空人佩斯科夫（Kirill Peskov）此前在國際太空站駐留了5個月中，展開幾十項實驗和技術演示。

飛船返抵地球全過程：

他們成功返回地球，標誌着NASA商業載人計劃（Commercial Crew Program）第10次國際太空站人員輪換任務圓滿結束。

4名太空人於今年3月升空，接替在太空站上滯留約9個月的美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）。

4名太空人組成的國際團隊停留國際太空站（ISS）近5個月後，於2025年8月9日搭乘美國太空探索技術公司（SpaceX）的龍飛船（Crew Dragon）返抵地球。圖為飛船在美國加州外海濺落的一刻。（X@NASA）

威爾莫爾和威廉姆斯去年6月5日乘坐波音公司（Boeing）的星際客機（Starliner）飛船前往國際太空站，原定只逗留8日，但飛船出現故障只好空載回程，他們的任務周期也被迫延長到10個月。