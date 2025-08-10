以色列特拉維夫爆反戰示威　前人質家屬籲士兵拒遵接管加沙城命令

以色列安全內閣8月8日批准獲總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）支持的全面接管加沙城（Gaza City）計劃，此舉引發國內外不滿。以色列城市特拉維夫（Tel Aviv）9日爆發大型示威，反對以色列接管加沙城，並呼籲政府結束加沙衝突。以媒報道，有已獲釋人質的家屬在示威中公開發言稱，執行接管加沙城的任務等於參與殺害人質的任務，呼籲以色列士兵拒絕遵守相關命令。



法媒9日報道，示威者揮舞着反對擴大戰爭的標語，高舉仍被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）挾持人質的照片，要求政府確保這些人質能安全獲釋。

2025年8月9日，以色列特拉維夫，示威者在被稱為「人質廣場」的地區聚集，要求以色列政府停止擴大對加沙攻勢並全力促進以色列人質獲釋。（Getty）

以色列官方沒有提供示威規模相關的數據，但法媒記者在現場估計，至少有數萬人參與示威。代表人質家屬的團體則表示，參加集會的示威者多達10萬人。

有遇害人質的家屬受訪時稱，如果內塔尼亞胡政府落實接管加沙城的計劃，直接或間接導致人質死亡，以色列民眾將透過街頭示威及選舉向政府追究責任。

另外，《以色列時報》（Times of Israel）同日報道，有部份示威者在以色列國防軍總部入口處聚集，敦促士兵拒絕執行有關接管加沙城的任務。

已獲釋人質莫澤斯（Gadi Mozes）的侄子沙伊（Shai Mozes）在示威活動中發表公開講話，他對軍方喊話指 ：「你們（接管加沙城）的任務是（等於）參與殺害人質。在這種情況下，（你們）除了拒絕執行外別無選擇。」