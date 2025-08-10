中國留學生被毆打致重傷送醫　澳洲警方拘捕5名未成年疑犯

中國駐墨爾本總領事館周六（9日）表示，澳洲塔斯馬尼亞州首府霍巴特市一名33歲中國留學生被當地五名未成年人毆打致重傷送醫救治後，這名學生經過醫護人員奮力搶救後已脫離生命危險，目前狀態穩定，下週仍需接受修復手術及腦震盪檢查治療。



根據中國駐墨爾本總領事館，館方透過主動聯繫受害者家屬獲悉最新情況，事發後，館方第一時間向這名同學表示慰問，許多塔州僑胞也前往醫院探望，贈送鮮花表達慰問。受害者本人及家屬表示衷心感謝，內心倍感溫暖，但目前身體仍非常虛弱，需要靜養，望大家體諒包涵。

領事館稱，針對近期塔州連續多次發生中國公民被襲事件，本館已照會塔州政府和警方，敦促澳方嚴懲肇事者，採取實際措施維護中國公民人身安全，本館亦計劃近日專程赴塔州探望受害人員及家屬，並會見塔州警方及相關官員。

中澳關係・中國及澳洲國旗：圖為2022年7月21日發布的設計圖片，相中有中國及澳洲國旗。（Reuters）

案發後，塔州警察部長埃里斯（Felix Ellis）表示，這種暴行是可恥的，絕對不能容忍在社區發生此類事情。目前在塔州警方的努力下，五名未成年肇事者已全數被抓獲，暫處於保釋狀態，後續將依據塔州法律程序依法處理。

近日，澳洲霍巴特市接連發生中國遊客及留學生無端遭未成年人毆打事件，引發關注。7月下旬，霍巴特市中心富蘭克林廣場附近，一對中國遊客夫婦Yoe和Xiaojing在街頭遭到兩名未成年女子無端攻擊，導致手腳受傷，鮮血直流。近期一名中國留學生又在霍巴特市區購物中心無故遭到數名未成年人圍毆，傷勢嚴重，經送醫救治後已脫離生命危險。