歐洲足協悼念「巴勒斯坦比利」　利物浦沙拿：他怎死的？

加沙局勢未有緩和，以軍連日空襲當地，導致平民喪生，當中包括有「巴勒斯坦比利」之稱的奧貝德（Suleiman Al-Obeid）。歐洲足協（UEFA）在社交平台悼念該名前巴勒斯坦國腳，但遭利物浦球星沙拿（Mohamed Salah）批評UEFA對奧貝德的死因隻字不提。



路透社及《衛報》8月9日報道，巴勒斯坦足總指，奧貝德在以軍6日空襲加沙地帶南部一處人道救援點時喪生，終年41歲。

「巴勒斯坦比利」奧貝德（Suleiman Al-Obeid）8月6日在加沙南部死於以軍空襲。（X/@UEFA）

UEFA在社交平台X發文，形容奧貝德生前是一位即使身處最黑暗時刻仍為無數兒童帶來希望的天才。不過沙拿其後回應，要求UEFA說明對方如何、在哪裏及為甚麼離世。

以色列和哈馬斯爆發衝突以來，沙拿就多次表達對加沙民眾的同情，並曾經向家鄉埃及的紅十字會捐款，為加沙的救濟行動出一分力。

利物浦球星沙拿7月底曾隨隊來港作賽。（Reuters）

職業足球員協會（PFA）指，奧貝德2007年起代表巴勒斯坦出賽24次，並攻入2球；他在整個球員生涯合共取得超過100個入球，成為巴勒斯坦球壇其中一位明星，其綠茵場上的才華亦為他帶來「巴勒斯坦比利」的稱號。

PFA提到，連同奧貝德在內，巴勒斯坦已有421位足球員遇害或死於饑餓，其中包括103名兒童。加沙及西岸地區有288個體育設施受損或破壞。