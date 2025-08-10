司機聞呼救聲　法國冷藏車藏匿15名偷渡者獲救

法國官員指出，當天在一輛駛往英國的冷藏貨車內發現並救出15名藏匿的厄立特里亞移民，醫護人員在現場為他們進行低體溫治療。



法媒報道，加來海峽省政府一名高級官員星期六（8月9日）介紹，這名貨車司機在高速公路休息站聽到車內傳出呼救聲後報警，隨即發現了車廂內的偷渡者。

當地省政府辦公室主任韋德拉戈指出，這些移民的低體溫狀況表明，他們已在封閉環境中滯留數小時。其中四人被送往醫院救治，另有四人被確認是未成年人，已移交相關救助機構照料。獲救人員中還有一名女性。

2019年6月13日，在法國巴黎的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）前，一面法國國旗正隨風飄揚。（Getty）

據悉，部份獲救移民此前已收到法國當局的驅離令。韋德拉戈強調，這名運送冷凍蔬菜的摩洛哥籍貨車司機並非調查對象。

儘管法國北部港口（渡輪赴英出發地）及英吉利海峽隧道口已實施嚴格安檢，仍有移民企圖藏身貨車偷渡至英國。不過，與過去相比，如今更多人選擇乘坐小船橫渡海峽。

本文獲《聯合早報》授權轉載

