牧師稱「女性不應投票」　美國防長轉發引爭議

美國一名自稱基督教民族主義者（Christian nationalist）的牧師表示其教會主張女性不應擁有投票權後，海格塞斯（Pete Hegseth）周五（8日）轉發相關影片，此舉引發外界嘩然。



赫格塞特在轉發這段採訪影片時附上一句評論：「基督貫穿生命全部。」愛達荷州（Idaho）基督教堂（Christ Church）資深牧師Doug Wilson接受美媒採訪時表示：「女性是一種孕育人類的載體。身為家庭行政總裁的妻子和母親，肩負着三、四甚至五個（孩子）永恆靈魂的託付。」

採訪影片中，由Doug Wilson創立的教會一名女信徒解釋道，她的丈夫「是我們家庭的頭，我確實順服於他」，另一名牧師也表示，家庭應以「戶」為單位投票，由丈夫和父親代表全家投下一票。

美國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）周六通過電子郵件向美國國家公共廣播電台（NPR）發表聲明稱，赫格塞特是「『改革宗福音派教會聯盟』旗下一個教會的驕傲成員」，而該聯盟正是由Doug Wilson所創立。