加沙15歲少年追空投物資遭砸死　兄控封鎖害命父抱屍痛哭｜有片

加沙地區因缺少食物面臨極端人道主義災難，以色列早前允許各國通過空投提供物資，但被批危險及杯水車薪。本周六（8月9日），一名15歲少年在加沙中部努塞賴特（Nuseirat）難民營附近追搶空投物資時，慘遭墜落的物資砸頭身亡。



半島電視台核實的畫面顯示，被物資砸中的Muhannad Eid面部血跡斑斑，現場多人聚集在他的遺體旁，有人試圖進行搶救。

路透社發布的照片中可見Eid的哥哥在事發後將弟弟帶離現場。他對記者表示，以色列封鎖加沙地區害死弟弟，空投的國家「無法將援助物資運過邊境，卻把物資空投到我們頭上，害死我們的孩子（kill our children）」。

2025年8月9日，加沙地帶內扎里姆走廊（Netzarim Corridor），15歲的Muhannad Eid遭空投物資砸中身亡，他的父親在身旁攔住兒子遺體哀悼。（Reuters）

Eid的父親事後亦趕到兒子身邊，但已回天乏術。照片當中，他的父親在奧達醫院（Al-Awda hospital）緊摟兒子遺體，不時輕撫，悲痛大哭。

聯合國及多個人道組織都警告，空投物資在下降過程中極為危險，因每個降落傘約攜500到900公斤物資，下墜速度快，稍微磕碰非死即傷，呼籲以色列進一步開放通道。

當地巴人因封鎖面臨大規模飢餓，不得不抓住機會搶奪有限食物活命，面對飛速下墜的空投物資，就算危險也只能冒死追逐。加沙衛生部周日表示，自以巴衝突以來，因營養不良餓死的總人數高達到217人，其中包括100名兒童。