以軍空襲加沙　半島電視台5記者亡　其中1人曾憂慮「隨時被炸死」

半島電視台（Al Jazeera）記者Anas al-Sharif與其四名同事，8月10日在以色列對加沙北部希法醫院（Al-Shifa Hospital）正門外的帳篷襲擊中喪生。以色列國防軍後證實此次空襲，並聲稱Anas al-Sharif「曾擔任哈馬斯（Hamas）恐怖小組的頭目，並負責推進針對以色列平民和以色列國防軍部隊的火箭攻擊」。



綜合外媒報道，28歲的Anas al-Sharif是半島電視台阿拉伯語頻道的知名記者，他因對加沙戰爭的報道而廣為人知，尤其是報道哈馬斯釋放以色列人質相關的新聞。

在Anas al-Sharif遭空襲喪生前，他曾在社交平台X上發文稱：「突發新聞：以色列使用『火力帶』對加沙城東部和南部地區進行猛烈集中轟炸。」在他發布的最後影片中，背景可以聽到以色列密集飛彈轟炸的巨響，黑暗的天空被一道橙色的光突然照亮。

自以巴衝突爆發以來，Anas al-Sharif和他的同事一直在加沙進行報道。今年7月，Anas al-Sharif曾告訴保護記者委員會，他覺得自己隨時可能「被轟炸致死」。