日本九州連日暴雨　熊本縣錄破紀錄雨量　政府建議數百萬人疏散

日本九州8月9日起受到連場暴雨影響，熊本縣錄得破紀錄降雨量，當局向該縣上天草市等地發出最高級別的大雨特別警報，九州及周邊地區亦遭遇洪水和山泥傾瀉，有數名居民失蹤。日本消防廳指，當局向數百萬人發出疏散建議，熊本縣等地近40萬居民收到最嚴重撤離警告。

惡劣天氣亦導致九州交通混亂，九州新幹線11日全線停駛，鐵路公司一度開放列車讓無法回家的乘客暫時棲身。



日本放送協會（NHK）、熊本朝日放送（KAB）及西日本電視台（TNC）等傳媒11日報道，九州北部受到溫濕氣流影響，天氣極不穩定，其中在熊本縣多個地方包括熊本市、甲佐町等地當天錄得超過500毫米的史上最大雨量，熊本機場的降雨量則達448毫米。

氣象廳向熊本縣上天草市、玉名市、八代市、宇城市、長洲町等地發出最高級別的大雨特別警報，指當地或隨時發生威脅性命的災害，呼籲民眾採取適當行動確保安全。當局估計熊本地區在11日仍會有局部地區暴雨，預計24小時內可能有250毫米雨量，警告低窪地區及河流或會氾濫。

九州連日暴雨侵襲，圖為2025年8月11日，熊本縣玉名市一間托兒所外的斜坡發生山泥傾瀉。（網上圖片）

除了熊本縣，福岡縣同樣遭受暴雨侵襲，新宮町附近、福岡市西區、久留米市等地在11日早上的1小時內錄得超過110毫米雨量，當局發出史無前例的短時間大雨情報。

當地交通受到降雨影響，鐵路和道路由10日起停駛或延誤。其中山陽新幹線廣島至博多站之間10日被迫停駛，JR西日本11日凌晨分別在該兩站向乘客開放列車供暫時休息；JR九州亦在博多、小倉、新鳥棲、江北等在來線車站採取類似措施。

九州暴雨：圖為2025年8月11日，博多站的新幹線閘口有大批旅客滯留。（西日本電視台截圖）

目前山陽新幹線已恢復服務，但由於需要檢查設備，廣島至博多之間班次可能會延誤或臨時取消。不過九州新幹線以及鹿兒島本線、山陽本線部分路段等在來線服務則暫停。大雨再加上盂蘭盆節長假期最後一天，大批旅客在博多站滯留，即使JR為旅客安排退票，但博多站附近不少酒店因為假期而爆滿，因此令旅客進退兩難。