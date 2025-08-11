愛丁堡地標「亞瑟王座」山火　濃煙滾滾直捲半空

英國蘇格蘭愛丁堡著名景點「亞瑟王座」（Arthur's Seat）周日（10日）下午發生大火。



事發於下午4時左右，火勢在愛丁堡荷里路德公園的山坡上迅速蔓延，火焰與濃煙在愛丁堡全城清晰可見。警方已敦促民眾遠離該區域。

英國蘇格蘭愛丁堡著名景點「亞瑟王座」（Arthur's Seat）周日（10日）下午發生大火。（Reuters）

蘇格蘭消防救援局表示，消防人員已抵達火災現場展開撲救。目前火災原因尚不清楚。亞瑟王座山位於荷里路德公園，鄰近愛丁堡歷史悠久的舊城區。

