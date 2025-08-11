澳洲部份簽證英文要求降低　反對黨斥加劇失控：每54秒就1人移民

澳洲政府下調部份簽證所需的英語考試分數，引起反對黨的批評。反對黨影子內政事務發言人黑斯蒂（Andrew Hastie）稱，在上任2年內，阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）工黨政府引進一百萬移民，比以往任何2年期間高出70%，「現在每54秒就有一人移民到澳洲」。



黑斯蒂批評道：「這是不可持續的。部長非但沒有調控移民數量，反而降低最低英語能力標準。」

他表示，在現任內政部長伯克（Tony Burke）的領導下，澳洲移民系統已失控且只會變得更糟，「在工黨的移民政策下，澳洲人的處境更差。我們的基礎建設承受壓力，基本服務資源緊張，年輕澳洲人未能置業，社會凝聚力正在削弱。」

2025年8月11日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）向媒體發表講話。（Reuters）

工黨政府的助理移民部長Matt Thistlethwaite上周二（5日）下令降低部份移民證明基本英語能力所需的最低考試分數，這是十年來首次更新最低分數標準。

托福（TOEFL）考試分數要求由32分降至26分，英文能力考試PTE分數要求由30分降至24分，而雅思（IELTS）要求則維持不變，仍為4.5分。