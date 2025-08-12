特朗普下令聯邦接管首都警務　派國民警衛隊800成員進駐打擊犯罪

儘管美國首都華盛頓的犯罪率已降至30年來最低水平，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱為打擊犯罪行動， 把現由民主黨主導的華盛頓特區警務聯邦化，把特區警察局置於聯邦控制之下，並下令國民警衛隊進駐首都，以打擊他所說的「無法無天」現象。他宣布，將向首都部署800名國民警衛隊成員，以支持地方和聯邦執法工作，並稱「如果有必要，我們將派遣更多。」國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）補充說，國民警衛隊預計將在未來一星期內抵達首都。



圖為2025年8月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）、司法部長邦迪（Pam Bondi）和國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）出席白宮記者會，發布室華盛頓特區部署聯邦執法人員的內容。（Reuters）

稱打擊幫派毒販及清理露宿者營地

特朗普表明，打擊犯罪工作包括針對幫派、毒販和犯罪網絡，揚言「我們的首都已經被暴力團夥和嗜血的罪犯所佔領。」他又稱，政府將拆除華盛頓特區的露宿者營地，「我們將從我們美麗的公園裡清除無家可歸者的營地，現在很多人無法在這些公園裡行走。」又稱公共場所「非常髒」。

他表示，當局將把營地搬走，並盡力向民眾提供照顧，但他未具體說明安置地點。「他們可以去的地方有很多，我們會像你們一樣盡力幫助他們，但絕不能允許他們把首都變成一片荒地，讓全世界都看到。」

指華盛頓特區骯髒令人厭惡

特朗普指出，華盛頓特區變得「不安全、骯髒、令人厭惡，到處都是塗鴉」。他又聲稱，希望修改華盛頓特區的保釋法規，指責民主黨主導的「激進左翼市議會」未善用保釋金機制，「順便說一句，全國每個地方都沒有（使用）現金保釋——這是一場災難。」

引用法規可接管首都警務48小時

特朗普在宣布相關措施時表示，他將援引《1973年哥倫比亞特區地方自治法》（District of Columbia Home Rule Act）第740條，將哥倫比亞特區大都會警察局聯邦化。

根據法規，總統在通知國會前，可以將市警聯邦化48小時；並在獲得國會批准後，將市警聯邦化30天。不過，鑑於共和黨在兩院佔多數席位，特朗普很可能會獲得批准。而除非國會通過「授權延期的聯合決議」，否則總統只能將華盛頓特區警察部隊聯邦化30天。

《地方自治法》規定，當總統「確定緊急性質的特殊情況」時，他可以將華盛頓特區的警察置於聯邦政府的控制之下。不過，目前國會正在休會，復會日期為9月2日，而該法令並未明文列出國會休會期間的情況。