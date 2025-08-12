哥倫比亞總統候選人烏里韋遭槍擊　留醫2個月終不治

哥倫比亞總統候選人烏里韋（Miguel Uribe Turbay）6月7日在首都波哥大（Bogota）參加競選活動時遭槍擊，頭部中槍。他留醫兩個月後，最終在8月11日不治，終年39歲。



路透社及英國廣播公司（BBC）11日報道，負責治療烏里韋的醫院表示，他的中樞神經系統出血，週末時情況惡化，原定需要接受手術，惟在11日凌晨1時56分離世。

烏里韋的妻子瑪麗亞（María Claudia Tarazona）在社交平台公布丈夫喪生消息，稱希望對方安息，並承諾會照顧孩子。

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）發文悼念鳥里韋，指需要深入調查事件。他認為，每次有哥倫比亞心遭殺害，就是國家及生命的一次敗仗。

哥倫比亞反對派參議員兼總統候選人烏里韋遭槍擊後，大批民眾8日在首都波哥大事發現場舉行燭光集會。（Reuters）

事發於6月7日，烏里韋在首都波哥大出席競選活動時，遭槍手從後襲擊，身中三槍。從社交平台流傳的片段顯示，烏里韋遇襲後，頭部出血。當局其後拘捕一名15歲疑犯，他被控企圖謀殺，但否認控罪。另外有多人涉嫌協助槍手被捕。

烏里韋是前總統圖爾瓦伊（Julio César Turbay）的孫子，他在參議員任內一直大力推動法律與秩序、經濟穩定和親商政策，並在2022年參議員選舉中獲得最高票數。他還長期抨擊佩特羅的左翼改革，並在上周四的一場銀行業會議上說，「哥倫比亞正在倒退回毫無安全和制度可言的暴力時代」。