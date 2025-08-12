習近平與巴西總統盧拉通電話　強調各國應團結反對單邊保護主義

中國國家主席習近平8月12日應約同巴西總統盧拉（Lula da Silva）通電話。習近平表示，各國應團結起來，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義。



新華社報道，習近平指出，中巴關係正處於歷史最好時期，中巴命運共同體建設和兩國發展戰略對接開局良好、進展順利。中方願同巴方一道，抓住機遇，加強統籌，打造更多互利合作成果，樹立全球南方大國團結自強典範，攜手構建更公正世界和更可持續星球。

圖為2023年4月，中國國家主席習近平與巴西總統盧拉在北京人民大會堂握手。（Reuters）

盧拉表示，巴方高度重視對華關係，期待加強對華合作，深化戰略對接，推動兩國關係取得更大發展。盧拉讚賞中國堅持多邊主義，維護自由貿易規則，在國際事務中發揮着負責任作用。巴方願同中方加強在金磚等多邊機制中的溝通協調，反對單邊霸凌行徑，維護各國共同利益。

圖為2024年11月20日，國家主席習近平對巴西進行國事訪問，出席巴西總統盧拉（Lula da Silva）的歡迎儀式。（Reuters）

習近平強調，各國應團結起來，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義。金磚機制是凝聚全球南方共識的重要平台，祝賀巴西成功舉辦金磚國家領導人會晤。全球南方國家應攜手維護國際公平正義，維護國際關係基本準則，維護發展中國家的正當權益。