印度6男租辦公室開假警局騙財　運營兩週後落網

印度警方表示，新德里附近城市諾伊達（Noida）8月10日有6名男子被捕，他們涉嫌租用一間辦公室、冒充警察局並向民眾騙取「捐款」。警方稱，該「警局」已經持續運營長達15天。



▼印度6男子開假警察局被捕

6名男性疑犯均來自西孟加拉邦（West Bengal），年齡由26歲到57歲不等，包括藝術系、法律系大學畢業生。

他們在諾伊達市中心租下一間辦公室，掛上「國際警察與犯罪調查局」（International Police and Crime Investigation Bureau）的牌子，裝飾上「類似警隊的顏色與標誌」，並開設網站接受捐款。

諾伊達警察局副局長Shakti Mohan Awasthy表示：「他們過去常常透過出示假證件和假標識來敲詐人們，還冒充政府官員來迷惑民眾。疑犯於6月4日簽下租房合同，並在過去的15天裏一直在運營該辦公室。」

印度警方2025年7月22日逮捕了一名47歲男子，指控他涉嫌虛構外交使節身份行騙。圖為在新德里附近租下一間豪華平房冒充的大使館。（X@rishhikesh）

這不是印度首例同類案件，就在7月22日，印度北方邦加濟阿巴德（Ghaziabad）警方逮捕一名男子，他涉嫌租豪宅假扮多國大使，詐騙民眾金錢。