訴特朗普政府部署國民警衛隊至洛杉磯　加州政府獲初步勝利

美國移民及海關執法局（ICE）6月在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間，爆發警民衝突後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令向洛杉磯部署數千國民警衛隊士兵。加州政府近日上訴聯邦地區法院，控告特朗普政府違法，並要求將剩餘國民警衛隊人員的控制權交還給州長紐瑟姆（Gavin Newsom）。



綜合美媒報道，特朗普周一宣布向首都華盛頓特區部署800國民警衛隊士兵。同日，加州聯邦地區法院法官布雷耶 (Charles Breyer) 聽取了政府關於向洛杉磯派國民警衛隊是否違法的辯論。該案的核心是聯邦政府是否違反了1878年《治安官動員法》（Posse Comitatus Act），若加州敗訴，此案判決可能成為特朗普未來在各州部署國民警衛隊的先例。

洛杉磯騷亂：2025年6月9日，美國加州洛杉磯，加州國民警衛隊成員在聯邦大樓的入口站成一排，而示威者則在附近聚集。（Reuters）

美國國土安全部（DHS）洛杉磯外勤辦公室主任小桑塔克魯茲（Ernesto Santacruz Jr.）出庭作證，稱ICE執行逮捕任務時，迫切需要軍事人員的協助。

加州政府要求歸還國民警衛隊的控制權，並阻止聯邦政府利用該部隊「執行或協助任何联邦特工或官員執行聯邦法律或任何民事執法職能」。

特朗普此前援引《美國法典》中的條例繞過州長部署士兵，該法允許總統在「無法執行美國法律，或國家遭到入侵、出現反政府叛亂或反政府危險」時召集國民警衛隊執行聯邦職責。

圖為2025年8月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）、司法部長邦迪（Pam Bondi）和國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）出席白宮記者會，發布室華盛頓特區部署聯邦執法人員的內容。（Reuters）

但布雷耶認為，洛杉磯抗議活動遠遠達不到「叛亂」的程度：「法庭必須解決的事實問題是，軍隊是否被用來執行國內法（domestic law），以及如果是，持續存在的威脅又會否再次發生。」

布雷耶裁定聯邦政府違反了《第十修正案》，該法案明確規定聯邦政府和州政府之間的權力平衡。這令加州獲得初步勝利。

特朗普政府隨後提起上訴，稱法院不能對總統的決定進行事後批評。聯邦政府獲得了臨時禁制令，以便在訴訟進行期間繼續控制國民警衛隊。