施紀賢上台後逾5萬人經英倫海峽偷渡英國　官員：情況不可接受

英國內政部8月12日公布的數據顯示，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）去年上台至今年8月11日，已有超過5萬名移民通過英倫海峽（English Channel，又譯英吉利海峽）進入英國。英國官員指出，這種情況不可接受，但預料英國與法國達成的「一進一出」（one in，one out）移民遣返協議將能起到遏制非法移民的作用。



英國《衛報》12日報道，據內政部數據，從施紀賢去年7月5日就任首相至本月11日，已有5.27萬人乘坐小船，穿越英倫海峽偷渡至英國。相較之下，2023年7月5日至2024年8月11日期間，通過這種方式進入英國的只有3.63萬人。

政府消息人士稱，今年初風平浪靜與天氣溫暖的日子異常多，一定程度上推高了穿越海峽的人數。

圖為2025年7月29日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在內閣會議召開當天，於唐寧街10號發表有關加沙局勢的聲明。（Reuters）

由於至今未能有效打擊非法移民，工黨政府正面對愈來愈大的壓力。近期，英國各地也發生了反對把尋求庇護者安置在酒店的示威活動；保守黨12日批評工黨政府已放棄了英國的「邊境」，使該國出現歷來最嚴重的非法移民危機。

英國婦女和平等事務國務大臣沈妙思（Jacqui Smith）則稱，移民危機是由前任保守黨政府造成，工黨政府正採取重大行動應對這個問題，並已取得進展。

2025年7月10日，法國Gravelines市附近海岸，準備偷渡至英國的移民乘坐小船進入英倫海峽（English Channel，又譯英吉利海峽）。（Getty）

她指出，英國與法國的「一進一出」試點計劃已經展開，國會正在審議將賦予政府更大權限對付人口走私集團的法案。

據試點計劃，英國將向法國遣返無合法文件的偷渡者，法方每接收一名遣返人員，英方也將從法國接收一名能證明與英國人有家庭關係、合法尋求庇護的人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

