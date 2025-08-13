華郵：特朗普政府擬成立特別部隊　以快速應對全國示威與騷亂

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月11日以打擊犯罪行動為由， 把華盛頓特區警務聯邦化，將特區警察局置於聯邦控制之下。他同時下令800名國民警衛隊成員進駐首都，而部份成員已於12日陸續抵達。美媒同日報道，特朗普政府擬建立由數百名國民警衛隊士兵組成的「國內騷亂快速反應部隊」（Domestic Civil Disturbance Quick Reaction Force），未來負責迅速部署到遭遇示威或其他動亂的城市。



《華盛頓郵報》12日引述美國國防部內部文件指，特朗普政府擬安排600名國民警衛隊員組成快速反應部隊。他們需24小時待命，且最快1小時內部署到發生示威或騷亂的城市。

2025年8月11日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，中）在司法部長邦迪和防長赫格塞思的陪同下，在白宮新聞發布室向媒體發表講話。（Reuters）

他們將分成兩組、每組300人，分別駐紮在阿拉巴馬州（Alabama）和亞利桑那州（Arizona）的軍事基地，負責密西西比河以東和以西的地區。

文件預估，除了600名快速部隊成員以外，如果軍機和機組成員也須全天候待命，計劃最終成本或高達數億美元。

報道稱，按照國防部預算審批程序，該計劃最快可在2027財政年度推行，惟不清楚計劃會否透過其他資金來源提前啟動。

2025年8月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布向美國華盛頓特區部署800名國民警衛隊後，該批國民警衛隊成員陸續抵達首都。圖為美軍人員當日在華盛頓特區軍械庫（D.C. Armory）外行走。（Reuters）

特朗普接管華盛頓特區 國民警衛隊陸續抵達

與此同時，美國全國廣播公司（NBC）稱，國民警衛隊於12日上午開始陸續抵達華盛頓特區軍械庫（D.C. Armory）報到，為執行特朗普接管首都的命令作準備。

特朗普11日宣布部署國民警衛隊後，國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）已補充指，國民警衛隊預計將在未來一星期內部署至華盛頓特區。

2025年8月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布向美國華盛頓特區部署800名國民警衛隊後，該相關部隊成員陸續抵達首都。圖為4名國民警衛隊成員當日在華盛頓特區軍械庫（D.C. Armory）外行走。（Reuters）

NBC稱，雖然特朗普在命令中聲稱，一旦他確定首都法律和秩序狀況已恢復，該批國民警衛隊的任務就會結束，但部隊已被告知他們至少將部署至9月25日。