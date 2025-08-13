華郵：特朗普政府擬成立特別部隊 以快速應對全國示威與騷亂
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月11日以打擊犯罪行動為由， 把華盛頓特區警務聯邦化，將特區警察局置於聯邦控制之下。他同時下令800名國民警衛隊成員進駐首都，而部份成員已於12日陸續抵達。美媒同日報道，特朗普政府擬建立由數百名國民警衛隊士兵組成的「國內騷亂快速反應部隊」（Domestic Civil Disturbance Quick Reaction Force），未來負責迅速部署到遭遇示威或其他動亂的城市。
《華盛頓郵報》12日引述美國國防部內部文件指，特朗普政府擬安排600名國民警衛隊員組成快速反應部隊。他們需24小時待命，且最快1小時內部署到發生示威或騷亂的城市。
他們將分成兩組、每組300人，分別駐紮在阿拉巴馬州（Alabama）和亞利桑那州（Arizona）的軍事基地，負責密西西比河以東和以西的地區。
文件預估，除了600名快速部隊成員以外，如果軍機和機組成員也須全天候待命，計劃最終成本或高達數億美元。
報道稱，按照國防部預算審批程序，該計劃最快可在2027財政年度推行，惟不清楚計劃會否透過其他資金來源提前啟動。
特朗普接管華盛頓特區 國民警衛隊陸續抵達
與此同時，美國全國廣播公司（NBC）稱，國民警衛隊於12日上午開始陸續抵達華盛頓特區軍械庫（D.C. Armory）報到，為執行特朗普接管首都的命令作準備。
特朗普11日宣布部署國民警衛隊後，國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）已補充指，國民警衛隊預計將在未來一星期內部署至華盛頓特區。
NBC稱，雖然特朗普在命令中聲稱，一旦他確定首都法律和秩序狀況已恢復，該批國民警衛隊的任務就會結束，但部隊已被告知他們至少將部署至9月25日。
特朗普接管華盛頓引爆政治風暴 點燃聯邦權力與地方自治激烈衝突特朗普稱華盛頓淪罪惡溫床 美媒：用舊數據放大問題華盛頓遭特朗普批「無法無天」 緝毒局新掌舵人「空降」首都警隊特朗普宣布在華盛頓部署國民警衛隊 首都警方將受聯邦管控