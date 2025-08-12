特朗普證實：Nvidia對華出售H20晶片　15%收入上繳美政府

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月11日證實媒體報道，人工智能（AI）晶片巨頭Nvidia，將把對中國銷售H20晶片的15%收入，上繳給美國政府。



圖為2025年8月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）、司法部長邦迪（Pam Bondi）和國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）出席白宮記者會，發布室華盛頓特區部署聯邦執法人員的內容。（Reuters）

特朗普在白宮向媒體聲稱，Nvidia的H20晶片是「一款舊晶片」，儘管這款晶片先前曾被美國列為出口管制目標。

特朗普證實，為解除出口限制，他同意Nvidia上繳該款晶片15%的銷售營收，「如果要我這麼做（解除限制），我希望你們付給我國一些錢，因為我給了你們豁免，我只針對H20解除限制」。

2025年4月19日，中國河南，圖為在鄭州展出的一塊來自英偉達的H20晶片。（Getty）

路透社指出，特朗普還提到，他不會跟輝達公司達成協議，讓下一代先進圖形處理器（GPU）得以在中國銷售，但也未完全排除這種可能性。特朗普稱：「黃仁勳還有新款晶片Blackwell。我不會就此達成協議，但也還是有可能的。」

美國《紐約時報》（New York Times）等多家媒體報道，Nvidia行政總裁黃仁勳上星期到白宮與特朗普會面，同意將部分收入上繳美國聯邦政府。

彭博社引述知情人士稱，美國AMD也將把售華的MI308晶片15%收入，上繳給美國政府。