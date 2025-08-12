特朗普暗示放寬Nvidia向中國出口下一代AI晶片

儘管華盛頓方面對中國可能利用美國人工智能（AI）增強軍事實力的擔憂根深蒂固，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暗示，他可能會允許英偉達（Nvidia）在中國銷售簡化版的下一代先進GPU晶片。



批評人士稱，在中美爭奪技術霸權之際，此舉可能為中國從美國獲取更先進計算能力打開大門。

路透社報道，特朗普星期一（8月11日）在白宮記者會說：「（英偉達行政總裁）黃仁勛有一種新晶片，算力比Blackwell低30%至50%。」「他應該會再來找我談這件事，但那將是簡化版晶片，不是最先進版。」

美國政府上月撤銷針對英偉達向中國銷售H20晶片的禁令，特朗普星期一為此決策辯護說，中國早就擁有H20，並指「H20已經過時！」

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳指，中國是獨一無二的市場，活力、產業發展速度等，都是絕無僅有，認為不參與中國市場的後果和長期影響不會樂觀。(Reuters)

另外，特朗普也確認英偉達和超微半導體（AMD）將向美國政府上繳在中國銷售AI晶片的部分收入。

特朗普說：「所以我告訴他們，『你們要我批准出口，你們就得向國家支付20%所得』。」

特朗普政府早前確認與英偉達和超微半導體（AMD）達成一項史無前例的協議，將部分先進晶片在中國銷售的營收上繳美國政府。英國媒體報道，英偉達和超微半導體已同意把在中國銷售H20晶片和MI308晶片所得營收的15%上繳美國政府。

英媒引述美國知情官員稱，這是英偉達和超微半導體為取得出口許可，與特朗普政府達成的一項特殊安排。

本文獲《聯合早報》授權轉載

