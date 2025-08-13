回應2金融機構被制裁　中國商務部：對歐盟兩銀行採取反制措施

中國商務部周三（13日）宣布，為反制歐盟制裁兩家中國金融機構，經國家反外國制裁工作協調機制批准，現公布《關於對歐盟兩家金融機構採取反制措施的決定》，自2025年8月13日起施行。



根據中方公告，2025年7月18日，歐盟在第18輪對俄羅斯制裁中將兩家中國金融機構列入制裁名單，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業合法權益。

公告指，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第六條、第九條、第十條、第十五條，《實施〈中華人民共和國反外國制裁法〉的規定》第三條、第五條、第八條、第十條規定，經國家反外國制裁工作協調機制批准，中方決定將歐盟UAB Urbo Bankas和AB Mano Bankas兩家銀行列入反制清單，並採取以下反制措施，那就是禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

中國商務部新聞發言人就此事回覆記者提問時稱，希望歐方珍視中國與歐盟及其成員國在經貿和金融領域形成的長期良好合作關係，糾正有關錯誤做法，停止損害中方利益和破壞中歐合作的行為。

歐盟理事會7月18日通過對俄羅斯第18輪制裁方案，當中包括包2間中國小型銀行。中國駐歐盟使團周六表示，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

歐盟在其新一輪旨在阻礙俄烏戰爭的制裁措施中對2間中國小型銀行實施制裁。港媒引述外交消息人士證實，來自中俄邊境附近城市的2間區域性銀行，綏芬河農村商業銀行和黑河農村商業銀行，在周五達成的歐盟第18輪對俄制裁方案中被列入黑名單。