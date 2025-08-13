韓國星巴克制止共享辦公亂象　禁帶「誇張大物件」進店｜多圖

韓媒引述韓國星巴克周四（7日）證實，韓國星巴克在全國門市張貼新規告示，禁止顧客攜帶桌上電腦、打印機、拖板（排插）甚至辦公隔板進入店鋪，同時呼籲長時間離開座位的客人把個人物品帶走，為其他顧客騰出空間。



根據《韓國先驅報》，韓國星巴克正告訴顧客，「請把你們的家庭辦公室留在家裏」。

報道指，此舉針對一小群但持續存在的顧客群體，那些在咖啡店裏工作或學習、一坐便是數小時的人。

網上流傳的相片顯示，在韓國，有人把桌上電腦、打印機、拖板甚至辦公隔板帶進星巴克。（X圖片）

在這些人當中，大多數人只使用手提電腦，但星巴克表示，有些人一直在設置大型顯示器、打印機，甚至類似辦公隔間的隔板。

網紅「大耳朵」4年前就曾應網民要求、分享自己帶上iMac去星巴克剪片的經過，最後他推薦大家「千萬不要去」星巴克辦公。

網紅「大耳朵」4年前就曾分享自己帶上iMac去星巴克剪片的經過，最後他推薦大家「千萬不要去」星巴克辦公。（Youtube@大耳朵TV）

他在影片中展示自己背電腦後被勒得通紅的肩膀，並問道自己是不是要住院治療，鏡頭後面的人表示，應該先去精神科看看。