連接大阪世博地鐵路線一度全面停駛　大量民眾滯留會場過夜

連接大阪世博會場的大阪地鐵中央線8月13日晚因電氣設備故障而一度全面停駛，導致大量參觀者和工作人員須滯留世博會場。現場有人身體不適需送院治理，也有人在臨時開放的展館內過夜。該地鐵路線於14日凌晨5時左右全面恢復營運，世博會當日則須延後一小時至早上10時開放。



日本放送協會（NHK）及日本共同網14日報道，大阪地鐵中央線是通往大阪關西世博園區的唯一一條地鐵線路，而該路線於13日晚上9時30分左右暫停營運。

會場所在的夢洲站其後也隨即關閉，導致大量人群滯留世博會場的園區內。報道稱，當時現場一片混亂，部份無法回家的人須在臨時開放的展館內過夜。

夢洲站與相鄰的宇宙廣場站之間的地鐵服務其後獲得恢復，但前者聚集了大量乘客，曾多次實施入站限制，人群滯留的情況未有改善。

大阪府知事吉村洋文14日凌晨在社交媒體X發文，他已與世博會方面溝通，採取與面臨災害時相同的措施，向場館內滯留的人員發放水、食物等物資。

當地消防部門稱，截至14日凌晨1時30分，一名腿部受傷的傷者和33名抱怨身體不適的人已被送往醫院治理。