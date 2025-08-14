意大利海域2非法移民船沉沒　27死｜多圖

撰文：洪怡霖
出版：更新：

兩艘載有非法移民的船隻在意大利南部蘭佩杜薩島附近海域沉沒。意媒周三（13日）報道，事件已導致27人死亡、20至40人失蹤。

根據意大利安莎社（ANSA），生還者透露，周二夜間兩艘船從利比亞出發，一艘船隻先進水開始沉沒，船上非法移民被迫轉移至另一艘船，導致第二艘船傾覆。

路透社稱，意大利方面發現沉船事故後展開搜救，共60人被救起，目前搜救行動仍在進行中。倖存者稱，兩艘船上共有90至100名難民。

