「忘記加拿大吧」特朗普接管警力 華盛頓特區升第51州呼聲再起
撰文：洪怡霖
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令800國民警衛隊士兵進駐首都華盛頓特區後，市長鮑澤（Muriel Bowser）呼籲賦予首都州級地位，這讓華府應享州地位的呼聲再次在美國國內、國外響起。印媒更直接向特朗普喊話「忘記加拿大吧」。因為特朗普多次稱加拿大為美國的「第51個州」。
特朗普一再威脅要將自己的意願強加給這座城市，再加上鮑澤呼籲賦予首都州級地位的言論讓把華府升格成為州的討論連夜升溫。
根據《華盛頓郵報》，民主黨領導人和支持者認為，華盛頓特區成為州可以保護它免受特朗普的干涉，並保護市政府免受他更廣泛的聯邦政府接管威脅。
對於特朗普下令800國民警衛隊士兵進駐首都，市長鮑澤批評特朗普此舉「令人不安且史無前例」。
鮑澤提議：「如果人們擔心總統會把國民警衛隊調到我們城市，那麼應由國會通過一項法案，將華府國民警衛隊的控制權移交給市政府。所以，當一個城市不是州，不是完全自治，也沒有參議員時，聯邦政府就可以做一些事情。」
《哥倫比亞特區地方自治法》允許特朗普將該市警察局置於聯邦政府控制之下，最長可達30天。鮑澤指，若地方官員一再主張賦予華府州級地位，或許就能阻止聯邦政府接管。
