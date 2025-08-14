哈馬斯據報希望盡快恢復加沙停火談判

路透社引述埃及國營電視台開羅新聞（Al Qahera news）8月13日報道，哈馬斯（Hamas）代表團在開羅與埃及情報總局局長會談，表示希望盡快恢復加沙停火談判。



據消息人士說，雙方會談的重點是推動加沙地帶局勢降溫，埃及正在加緊與各方溝通以達成停火協議，為結束戰爭鋪平道路。哈馬斯對埃及協助援助物資進入加沙、為當地民眾提供救濟的努力表達了讚賞。

哈馬斯周三凌晨發表聲明説，哈馬斯領導層代表團已抵達開羅，與埃方官員就加沙地帶最新情況舉行會談。雙方將討論加沙地帶停火、為加沙地帶民眾提供援助，以及協調巴勒斯坦內部、巴勒斯坦與埃及的關係等問題。

2025年7月27日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行的宗教會議上發表演說。（Reuters）

以色列國防軍周三表示，以軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）提出並批准了以軍在加沙地帶下一階段行動計劃的「核心框架」。以色列將發動新一輪攻勢，奪取加沙城的控制權。

以總理內塔尼亞胡周二對媒體表示，以色列與哈馬斯就在加沙地帶實現短期停火、部分被扣押人員獲釋達成協定的可能性「已成過去式」。