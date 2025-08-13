以軍加大攻勢轟加沙城釀123死　內塔尼亞胡：將「允許巴人離開」

自以色列安全內閣8月8日批准事關接管加沙城（Gaza city）的行動以來，以軍加大對加沙地帶攻勢。加沙衛生部13日指，過去24小時內至少123名巴人在以軍襲擊中喪生，另有437人受傷。同日，以軍宣布已經批准加沙地區下一階段作戰計劃的「主要框架」。



內塔尼亞胡周二（12日）晚表示，以色列將「允許」希望逃離戰亂的加沙居民離開該地區。他再次表示，希望通過特朗普提出的「自願移民」，轉移一部分加沙人口，惟該方案被外界視為將巴勒斯坦人從加沙地區驅逐出去，引發各方震驚。

2025年8月13日，加沙地帶加沙城，圖為以軍空襲後，加沙城中冒出濃煙。（Reuters）

內塔尼亞胡在接受以色列i24電視台採訪時表示，根據他所了解的戰爭法，允許民眾離開是正確的做法，然後再全力應對餘下的敵人。他稱將給予加沙居民離開戰區的機會，若加沙人願意也可以徹底離開加沙地區，以色列正在與許多「可能接納加沙居民的國家」磋商。

13日，以軍派出戰機與坦克轟炸加沙稱東部，居民稱城內的阿赫利阿拉伯醫院（Al-Ahli Arabi Baptist hospital）指出，有民宅遇空襲致12人死。

2025年8月11日，在加沙城，Irheem家族多名兒童在以色列一夜空襲中喪生。（Reuters）

加沙地帶南部汗尤尼斯（Khan Younis）在坦克攻擊下有多棟民宅被毀，中部據巴勒斯坦醫務人員稱有9人在獲取物資時死於以軍槍擊。

當地面臨的嚴峻人道主義危機也未得到緩解，包括3名兒童在內，加沙城過去一日中至少8人餓死，令因飢餓死亡的總人數增至235人，當中餓死的兒童數量增至106人。

哈馬斯當日仍於埃及與以色列繼續談判，惟雙方在以軍撤離加沙以及哈馬斯解除武裝等關鍵問題上仍存巨大分歧。