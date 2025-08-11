以色列人質家屬號召全國罷工　冀迫使內塔尼亞胡與哈馬斯達協議

儘管面對以色列國內及國際社會廣泛譴責，但以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月10日在記者會上仍矢言，將推進「接管加沙城」計劃。以色列人質家屬前一日在特拉維夫宣布，將於8月17日舉行全國性罷工，以迫內塔尼亞胡領導的以色列政府，能與巴勒斯坦各派系達成囚犯交換協議。



人質家屬表示，此次罷工將導致全國重要設施和大型企業陷入癱瘓，呼籲社會各界參與。家屬譴責，以色列政府「無視人質及其親屬的痛苦，批評擴大戰鬥會只會危及人質和士兵的安全，「以色列人民不願意讓他們冒險！」

在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）發聲明表示，支持人質家屬發起的罷工，認為經濟停擺「合理且必要」。

與此同時，數十名抗議者在9日晚間闖入右翼電視台「13頻道」（Channel 13）的總部，他們身穿「滾出加沙」的T恤、高喊「人民要求停火」和「以色列讓加沙挨餓」的口號，要求以色列政府與哈馬斯達成交換人質的協議。

組織此次抗議活動的以色列左翼組織「Standing Together」發聲明表示，只有中斷所有正常生活，迫使政府改變計劃，才能讓戰爭結束、讓人質得以獲釋，以及讓饑荒得以停止。

自3月2日以來，以色列一直關閉所有加沙過境點，儘管數百輛載有人道物資的貨車在邊境等候，但以色列阻擋了車隊。只有小量物資獲準入境，遠低於防止饑荒所需的水平。