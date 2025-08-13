哈馬斯抵埃及商討停火　雙方關鍵問題仍存巨大分歧　料難達協議

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）高層哈亞（Khalil al-Hayya）日前已抵達埃及開羅，重啟和以色列之間的停火計劃談判，惟雙方在部分關鍵問題上仍存巨大分歧。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月12日暗示，若要達成全面停火協議，哈馬斯必須一次釋放所有剩餘人質，而非分階段釋放。以方此前也表示，除非哈馬斯組織被徹底剷除，否則戰爭不會結束。



綜合外媒報道，雙方新一輪在卡塔爾的間接談判在7月底陷入僵局，以色列和哈馬斯互相指責，稱對方導致美國提出的為期60天的停火與人質釋放協議未能取得進展。以色列後表示將發動新一輪攻勢，以奪取加沙城的控制權。

2025年8月11日，以色列空襲期間，半島電視台記者Anas al-Sharif和Mohamed Qraiqea、攝影記者Ibrahim Dahir和Moumin Alaywa，以及助理攝影記者Mohammed Noufal在加沙城（Gaza City）中心希法醫院（Al-Shifa Hospital）門外的帳篷遇害。他們的親屬和同事在加沙城出席葬禮。（Getty Images）

哈馬斯官員Taher al-Nono在一份聲明中表示，哈馬斯與埃及官員的會談定於8月13日開始，將重點討論如何停止戰爭、提供援助以及「結束加沙人民的苦難」。

圖為2025年8月10日，以色列婦女在與加沙接壤的邊境附近集會，要求結束加沙戰爭並讓所有人質獲釋。（Reuters）

一位巴勒斯坦官員向路透社表示，「哈馬斯認為談判是結束戰爭的唯一途徑，並願意討論任何能夠確保結束戰爭的想法。」但雙方在以色列撤軍的程度，以及哈馬斯解除武裝的要求等方面仍存重大分歧。