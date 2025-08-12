炎炎夏日冷氣長開　日專家：提防室內外溫差過大　恐患「熱休克」

全球氣候暖化，日本在今年夏季更迎來創紀錄的熱浪、氣溫恐多次超越攝氏40度。



不過有專家認為除了預防中暑，更須提防因溫差過大所導致的「夏季熱休克」，尤其是當民眾從冷氣房移動到戶外時，血壓會因溫差而急遽下降，因此專家建議：

冷氣溫度別調太低。

富士新聞網（FNN）報道，日本今年夏季迎來創紀錄的熱浪、氣溫多次超過攝氏40度，截至7日下午3時，東京已有26人因疑似中暑被緊急送醫，專家指出：

我們需要注意的不只是中暑，還包括『夏季熱休克』。

雖然熱休克通常發生在冬天，但專家表示「即使在夏季，溫差也很大，這種時候很容易發生熱休克，事實上，據說夏天發生中風的機率比冬天更高」。

知名外科診所醫生伊藤博道指出「當你突然走到戶外炎熱的環境中，或者反過來，突然從炎熱的環境進入非常寒冷的房間時，你的血管會承受很大的壓力，從而導致心臟和大腦血管出現問題」。

尤其是在夏天，當你從涼爽的冷氣房走到室外時，你的血管會擴張，血壓會急劇下降，不僅是老年人，所有年齡層的人都需要注意。

當被問及要如何應對需要頻繁往返炎熱室外和涼爽室內時，有護士表示「每次外出前我都會補充水分，我覺得礦物質對身體最好，公司也會提供飲用水，我還會用冰敷袋來讓頭部降溫，我會把冰敷袋放在安全帽裡，這樣感覺很涼爽」。

此外，伊藤博道建議：

確保冷氣和室外的溫差在攝氏10度以內。

接着提出「兩階段降溫」並稱「首先，將冷氣調到較高的溫度，然後在15至20分鐘後，分兩階段再降低攝氏2到3度」，另1個辦法則是「補充維他命C，這有助於維持血管彈性、防止血壓大幅波動」。

