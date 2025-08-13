「特普會」選址阿拉斯加：美俄歷史淵源地揭示未來共同開發北極？

8月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）通過社交平台Truth Social宣佈，將於本周五於阿拉斯加首府安克拉治（Anchorage）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，地點據報為當地美軍基地。美俄兩國元首在2022年俄烏戰爭爆發後的首次見面，並未如外界此前推測的將發生在第三國，而是選擇了曾為俄國殖民地，及後被美國購買的阿拉斯加，這背後究竟存有什麼考慮因素？



阿拉斯加是美國與俄羅斯地理上最接近的州份，兩地通過白令海峽相連，最窄之處僅相距約88公里；不單如此，阿拉斯加與俄羅斯的歷史和文化淵源還十分深厚。18世紀初，俄羅斯海軍中的丹麥探險家白令（Vitus Bering）受沙皇彼得大帝（Peter the Great）派遣，探索了阿拉斯加海岸。這次的探險標誌着俄國對該地區正式殖民的展開。俄國其後於阿拉斯加建立了貿易站，主要從事海獺皮毛貿易。

至19世紀中期，俄羅斯因財政困難和地緣政治考量等因素，決定出售阿拉斯加。1867年，美國時任國務卿西沃德（William Seward）與俄羅斯駐美公使斯托克爾（Eduard de Stoeckl）簽署條約，美國以720萬美元購買了152萬平方公里的阿拉斯加領土。這使得阿拉斯加成為美國面積最大的州份，佔全國20%的面積。

阿拉斯加是美國與俄羅斯地理上最接近的州份，兩地通過白令海峽相連，最窄之處僅相距約88公里。(Getty)

最初，此一交易被美國民眾嘲笑為「西沃德的蠢事」（Seward's Folly），認為這片土地毫無價值。但之後的淘金熱和石油發現證明了這個「不毛之地」的戰略和經濟價值。

而自美國購買這片土地以來，俄語社區就一直居住在該州，從遙遠的阿留申群島（Aleutian Islands）到阿拉斯加最大的城市安克拉治（Anchorage），隨處可見有着獨特洋蔥形穹頂的俄羅斯東正教教堂。阿拉斯加大學費爾班克斯分校（University of Alaska Fairbanks）教授博伊蘭（Brandon Boylan）說：「俄羅斯文化和俄羅斯歷史在某種程度上已經深深地融入了阿拉斯加，這裏有着許多俄裔美國人留下來的遺產。」

有着獨特洋蔥形穹頂的俄羅斯東正教教堂遍佈整個阿拉斯加地區。(Reuters)

博伊蘭又指，阿拉斯加位於亞洲和北美交界處，長期以來一直是外交的戰略要地。而在冷戰結束後，當時阿拉斯加作為對抗蘇聯的飛彈防禦前線，阿拉斯加成為深化美國與新俄羅斯聯邦關係的中心。拜登政府於2021年也曾在安克拉治的酒店與中國進行了高層會談。

冷遇與熱切期待 美俄民間反應迴異

在兩位領導人會面的前夕，美俄兩國的反應卻不盡相同。在阿拉斯加，普京或許會受先感受到一些冷遇。雖然阿拉斯加有着上述的歷史淵源，但這一切卻自烏克蘭戰爭的爆發後，徹底扭轉了。2023年，安克拉治市議會更中止了與西伯利亞城市馬加丹（Magadan）數十年「姊妹城市」的關係，稱其不能「對俄羅斯政府的行動視而不見」。

曾擔任過兩任阿拉斯加州州長助理的拉姆瑟（David Ramseur）表示，俄烏戰事使得阿拉斯加與俄羅斯之間歷史方面的「親和力」減弱，此次峰會的舉辦環境將會頗為「棘手」。

曾擔任過兩任阿拉斯加州州長助理的拉姆瑟（David Ramseur）表示，此次峰會的舉辦環境將會頗為「棘手」。(網上圖片)

俄羅斯民族主義者兼富商馬洛費耶夫（Konstantin Malofeyev）則表示，阿拉斯加人「尊重地銘記他們作為俄羅斯人的過去和作為東正教信徒的現在」。不少俄羅斯人對今次會面表示祝賀，他們甚至認為「阿拉斯加會晤很有可能成為歷史性事件」。

倫敦國王學院俄羅斯政治學教授格林（Sam Greene）則指出，選址阿拉斯加對俄羅斯有利。他稱：「在阿拉斯加舉行特普會的象徵意義令人震驚，這彷彿是為了表明邊界可以改變，土地可以買賣，更不用說俄羅斯主流輿論一直主張阿拉斯加應該歸還俄羅斯了。」

美俄關係：圖為2018年7月16日，美國時任總統特朗普和俄羅斯總統普京在芬蘭赫爾辛基首次舉行正式峰會，二人見面時握手約3秒，表情繃緊，未有展露笑容。（Reuters）

或為兩國未來合作鋪路？

無論如何，這次會晤將會是普京近10年來首次前往美國，他亦會成為首位前往阿拉斯加的俄羅斯領導人。普京的外交顧問表示，俄方代表團只需要飛過白令海峽，前往阿拉斯加出席如此重要和備受期待的元首峰會，做法完全合理。

對於這次會晤，特朗普相信俄烏雙方均希望實現停火，他早前已透露停火協議將涉及換地條款。他說：「我相信普京想見到和平，而澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）亦想見到和平。澤連斯基必須滿足所有需求，因為他將要準備簽署一些東西，我想他正努力促成停火這事，這將會涉及一些領土交換，這是對雙方都有利。」

不過，澤連斯基強調不會將土地拱手讓人，持久和平必須要在談判桌上有烏克蘭的聲音。而特朗普周二亦形容，「這是一次試探式會晤，以判斷普京是否願意達成協議」。由此看來，這次的會談結果並不會太過讓人期待。

有分析指，選址阿拉斯加或為美俄兩國日後共同開發北極「舖路」。（路透社）

那麼，這次會晤為何要選在阿拉斯加舉行？有分析指，白宮將俄烏戰事爆發後第一次會談地點定在美國本土，可能是為了顯示美國的主導地位，把阿拉斯加作為一個既能彰顯美國實力又能體現歷史聯繫的舞台。

也有分析指，這可以降低美國國內政治干擾，營造相對中立的談判氣氛，可說是美俄在地緣緩衝、歷史紐帶與戰略隔離之間，取得微妙平衡點。而會晤地點不選第三國而是阿拉斯加，或是為了雙方未來合作鋪路，「阿拉斯加意味着，此前俄羅斯提出美俄可以在北極方面進行合作，雙方在試圖尋找切入點，可能是一個互動的信號。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的投資特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）日前在X網站上寫道：「阿拉斯加誕生於俄屬美洲——擁有東正教的根基、堡壘和毛皮貿易——它與這些聯繫相呼應，使美國成為一個北極國家。」

無論如何，特普會的歷史性會晤的確讓人期待，亦將會對俄烏戰事帶來一定的正面影響，而阿拉斯加的會晤會否打開美俄兩國日後的北極開發合作，則值得持續的關注。