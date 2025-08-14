特朗普：美國可向烏克蘭提供安全保障　稱周五不與普京談領土劃分

美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭、北約及歐洲多國領袖舉行視像會議。特朗普其後表示周五與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在阿拉斯加會面後，有機會即時安排美俄烏三邊會談。他又警告俄羅斯若果不停火，將面臨嚴重後果。綜合美媒8月14日報導，特朗普已向澤連斯基及歐洲領導人表示，美方可以為烏克蘭提供安全保障，而他周五將不會和普京討論領土劃分問題。



這次視像會議，與會的歐洲國家領袖，包括英國首相施紀賢（Keir Starmer）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），還有北約及歐盟高層等。

特朗普表示，與澤連斯基的對話友好，不認為美俄元首在周五會面沒有加入澤連斯基是對烏克蘭不公平。他說：「如果第一次會議進展順利，我們將盡快安排第二次會議，我希望可以立即進行。我們將盡快安排第二次會議，包括普京與澤連斯基。如果他們希望我在場，我亦會出席。」

特朗普還補充，假如他與普京會面後覺得不合適，美俄烏三方會議不一定會發生。並警告俄羅斯若拒絕停火，將面對非常嚴重後果。美國財長貝森特（Scott Bessent）則表示，如果「特普會」進展不順利，美國可能對俄羅斯加強制裁或徵收次級關稅，並且呼籲歐洲加入對俄制裁。