特朗普向華盛頓部署國民警衛隊 國防部：800士兵已全數動員
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前以應對華盛頓特區治安敗壞的情況為由，授權聯邦政府接管現首都的警務，並宣布派遣800名國民警衛隊士兵進駐。國防部8月14日表示，相關國民警衛隊士兵目前已全數動員。
據國防部14日釋出的聲明，國防部發言人威爾遜（Kingsley Wilson）當日向記者透露上述資訊，並指士兵不會作出逮捕行動，但可能會暫時限制未經許可進入禁區人士的行動。
威爾遜說，國民警衛隊將協助華盛頓特區都會區警察局（DC Metropolitan Police Department）和其他聯邦執法部門，負責保護紀念碑、聯邦設施、警員以及進行社區安全巡邏。
她補充指，目前已有約200名國民警衛隊士兵已正式在街頭為聯邦執法部門和警方提供支援。
威爾森強調，軍事人員將遵守武力使用規則，目前也沒有攜帶武器。相關部隊將持續駐紮在市內，直到特朗普認為當地的秩序已經恢復為止。
「忘記加拿大吧」特朗普接管警力 華盛頓特區升格第51州呼聲再起聯邦政府接管華盛頓警力 依法為期30天 特朗普：將要求國會延期特朗普接管華盛頓警力首天拘23人 市長籲賦州級地位特朗普接管華盛頓引爆政治風暴 點燃聯邦權力與地方自治激烈衝突