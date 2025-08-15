特朗普向華盛頓部署國民警衛隊　國防部：800士兵已全數動員

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前以應對華盛頓特區治安敗壞的情況為由，授權聯邦政府接管現首都的警務，並宣布派遣800名國民警衛隊士兵進駐。國防部8月14日表示，相關國民警衛隊士兵目前已全數動員。



據國防部14日釋出的聲明，國防部發言人威爾遜（Kingsley Wilson）當日向記者透露上述資訊，並指士兵不會作出逮捕行動，但可能會暫時限制未經許可進入禁區人士的行動。

2025年8月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布部署國民警衛隊至首都華盛頓特區後，有民眾使用手機拍照，拍下一名國民警衛隊成員站崗的情況。（Reuters）

威爾遜說，國民警衛隊將協助華盛頓特區都會區警察局（DC Metropolitan Police Department）和其他聯邦執法部門，負責保護紀念碑、聯邦設施、警員以及進行社區安全巡邏。

她補充指，目前已有約200名國民警衛隊士兵已正式在街頭為聯邦執法部門和警方提供支援。

2025年8月14日，美國總統特朗普宣布接管華盛頓特區的警力，並部署國民警衛隊至首都後，多名國民警衛隊成員在當地的鐵路車站附近聚集。（Reuters）

威爾森強調，軍事人員將遵守武力使用規則，目前也沒有攜帶武器。相關部隊將持續駐紮在市內，直到特朗普認為當地的秩序已經恢復為止。