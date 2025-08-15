特朗普「接管」華盛頓　指控官員捏造罪案數字　犯罪率史上最糟

在美國聯邦政府接管華盛頓特區警察局，以及800名國民警衛隊進駐首都之際，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指華盛頓的犯罪率「達到史上最高水平」（the worst it’s ever been），又指控有官員提供「虛假的犯罪數據」（phony crime stats），並表示「他們正接受調查」（they’re under investigation）。



特朗普「接管」華盛頓始末：

英國《衛報》8月15日報道，特朗普在白宮橢圓形辦公室強調：「我們很快就會讓華盛頓的犯罪問題受控，現在的情況比以往任何時候都糟糕。我們會將罪犯趕出去。我們不希望罪犯待在華盛頓。」

據報道，隨着華盛頓市警察開始驅趕無家者，特朗普長期以來一直關注的無家者「紮營」問題成為執法者的目標。

特朗普指華盛頓現時的犯罪率是「史上最糟」：

華盛頓特區官員和無家者權益倡導者曾警告居住在營地的人們，在聯邦政府開始清場行動之前，他們應盡快遷往收容所。

華盛頓無家者法律診所執行董事Amber W Harding表示：「我們收容所的床位無法容納所有無家者，對我們所有華盛頓特區的居民而言，這是一個混亂而可怕的時期，尤其是對無家者。」

據報道，近800名國民警衛隊士兵已陸續抵達華盛頓。國防部表示，將有約200名國民警衛隊成員同時上街支援聯邦和地方警察執法。

白宮表示，自特朗普11日（週一）宣布接管以來，執法人員已逮捕超過100人。華盛頓大都會警察局（MPD）表示，13日共逮捕74人，自11日以來已逮捕217人。

2025年8月11日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮新聞發布室舉行發布會，討論在華盛頓部署聯邦執法人員以加強當地警力。（Reuters）

據報道，華盛頓大都會警察局長14日還頒布一項行政命令，允許該部門在交通攔截期間向移民和海關執法局（ICE）通報發現的非法移民。此前，如果非法移民沒有面臨犯罪指控，該部門不能向ICE報告。