北海道年輕登山客遭熊襲擊拖走　警1日後發現遺體　附近3熊被射殺

日本北海道一名20多歲登山客8月14日早上在知床羅臼岳遭棕熊襲擊拖走，其友人急亡報警求救，但當天的搜救人員僅找到疑似屬於該男子的錢包、衣物等，警方終在8月15日找到一具遺體，正核實是否為該男子。根據警方稱，附近有3頭棕熊被射殺，牠們疑是母子，警方正在確認牠們是否為攻擊者。



羅臼岳海拔1660米，列為日本百座名山之一，男子14日凌晨5時左右與朋友一起登山，至在海拔550米附近位置時遭到襲擊，被拖入樹林後失蹤。

同行友人大驚報警，據共同社報道，搜救人員當天僅在襲擊現場的登山道西南方向數十米處灌木叢中找到疑似屬於男子的錢包，附近還發現沾有血跡的藏青色襯衫，襯衫已經破損，附近樹木和地面上留有多處血跡，樹上血跡看上去像是被拖拽留下。

發生棕熊襲人事件的羅臼岳位於日本北海道知床半島（NHK截圖）

現場還有疑似催淚噴霧的物品，以及手錶、帽子。警方認為這些物品均屬於失蹤男子。

搜救人員也利用直升機展開搜救工作，一直持續至晚上，但未發現男子下落。日本放送協會（NHK）採訪一名曾與報警者通話的人後報道，報警者感到絕望、哭起來，他稱「我的朋友被熊襲擊了。我鼓起勇氣去幫忙，打了熊，想把牠從我朋友身邊拉開，但牠絲毫不動，直接把他（男子）拖走。」

位於日本木曾谷的一個「熊出沒注意」警告牌（Getty）

至15日下午，NHK報道警方繼續在山中搜尋後，發現一具屍體，正核實是否為失蹤男子。警方也會調查被射殺的3頭棕熊，以確定牠們是否是襲擊該男子。