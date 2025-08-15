特朗普晤普京在即　美媒：Su-57與F-22戰機或阿拉斯加空域首相遇

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）定於8月15日上午（香港時間16日凌晨）在美國阿拉斯加州會面，據美媒報道，除了美俄領袖相見的矚目場面外，另一罕見一幕也可能上演，即俄羅斯總統專機編隊中的Su-57戰機，可能與美軍F-22「猛禽」戰機在同一空域首次相遇。



美國《新聞周刊》（Newsweek）指，此次峰會或帶來另一里程碑，即俄羅斯第五代戰機Su-57首次與美國F-22「猛禽」戰鬥機在同一空域。

報道指，大量美國空軍的F-22戰機駐紮在峰會舉行地、阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）的美軍埃爾曼多夫–理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf–Richardson），另一方面，若果普京飛往該基地，很可能會有Su-57戰機隨行。

圖為俄羅斯Su-57戰機2024年11月在中國珠海一場航空展覽表演（Getty）

根據英國國際戰略研究所的報告顯示，美軍現役有約165架F-22戰機，俄軍有19架Su-57服役。

報道稱，雖然Su-57於今年2月曾與美製F-35在印度的航空展覽同台，但公開資料顯示，Su-57與F-22迄今從未出現在同一空域。

美國空軍F-22戰機2023年升空，稱前往擊落飛入美國領空的中國氣球（美國國防部）

荷蘭智庫戰略分析師梅爾滕斯（Frederik Mertens）指，若然兩方戰機在阿拉斯加空域相遇，雙方必將竭力「了解」對方，同時極力隱藏己方的真實戰力。

他指F-22擁有更優越的隱身性能，Su-57則延用蘇-27系列設計，它的部份特性使其比F-22更易被雷達或紅外傳感器捕捉，但仍是一種能力很強且非常具危險性的戰機。