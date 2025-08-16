美國華盛頓特區起訴聯邦政府　冀阻特朗普接管首都警力

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）授權聯邦政府接管首都華盛頓特區的警力後，司法部長邦迪（Pam Bondi）於8月14日任命緝毒局局長科爾（Terry Cole）為首都警局的「緊急警務專員」。華盛頓特區政府批評這是逾權之舉，並於15日對聯邦政府接管首都警力一事提起訴訟。



路透社15日報道，華盛頓特區總檢察長施瓦布（Brian Schwalb）在邦迪作出上述任命的數小時後，正式對聯邦政府提起訴訟，質疑特朗普接管首都警力的行為違法。

施瓦布在訴訟中將邦迪的行為形容是「公然篡奪特區政府的權力」，而前者本人也在社交媒體X稱：「這是華盛頓特區地方自治面臨的最嚴重威脅，而我們正在努力阻止它。」

白宮副發言人傑克遜（Abigail Jackson）同日稍後發聲明回應訴訟，稱聯邦政府擁有合法權力對華盛頓特區警察局施加控制，又指這是處理首都緊急情況的必要之舉。

邦迪15日下令，任命科爾為首都大都會警察局（MPD）的「緊急警察專員」 ，並指科爾將承擔首都警察局長所賦予的所有權力和職責，並指後者將有權發布適用於MPD警員的命令，而且警局現有領導層向MPD發布任何進一步指示之前，都必須獲得科爾批准。

2025年8月15日，美國華盛頓特區，在反對司法部長邦迪任命緝毒局局長科爾為首都警局的「緊急警務專員」的示威活動中，一名女子在當地警察總部附近舉着標語牌，呼籲特區警察局長史密斯（Pamela Smith）拒絕這項指令。（Reuters）

華盛頓特區市長齙澤（Muriel Bowser）則在社交平台X批評邦迪的命令，並強調沒有任何法規將特區的人事任命權力授予聯邦官員。