華府任命「首都緊急警務專員」　華盛頓市長斥：聯邦官員無權限

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月11日將華盛頓特區警務暫時聯邦化，並下令緝毒局局長科爾（Terry Cole）領導首都警察局。司法部長邦迪（Pam Bondi）14日任命科爾為首都警局的「緊急警務專員」（Emergency police commissioner）。華盛頓市長齙澤（Muriel Bowser）批評聯邦官員無法定權力對特區進行人事任命。



▼邦迪任命科爾為首都「緊急警務專員」

圖為2025年7月16日，獲特朗普提名為DEA局長的科爾（Terry Cole）在白宮出席活動。（Reuters）

邦迪周四下令，任命科爾為首都大都會警察局（MPD）的「緊急警察專員」 。

指示稱科爾局長將承擔首都警察局長所賦予的所有權力和職責，並指科爾將有權發布適用於MPD警員的命令。

並且警局現有領導層，包括局長和部長們「在向MPD發布任何進一步指示之前，必須獲得科爾局長的批准」。

▼華盛頓市長：命令違法 聯邦無權任命首都官員

2025年8月11日，美國華盛頓，在總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）宣布部署國民警衛隊，並授權聯邦政府接管華盛頓特區警察局後，華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser，右）在約翰·威爾遜大樓（John A. Wilson Building）舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

華盛頓特區市長齙澤隨後在社交平台X（舊稱Twitter）上回應，表示：「關於司法部長的命令，沒有任何法規將特區的人事權力授予聯邦官員。」

她附上了華盛頓特區總檢查長施瓦布（Brian Schwalb）寫的信，信中稱邦迪的命令是「非法的」，現任特區警察局長史密斯（Pamela Smith）沒有法律義務遵守該命令。