美俄峰會｜特朗普：將安排普京晤澤連斯基　籲烏克蘭達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行烏克蘭問題峰會，雙方未有提及停火。不過特朗普為今次會面給10分滿分，並指會安排普京與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會晤。



霍士新聞（Fox News）播出特朗普在峰會後的專訪，他向主持人漢尼提（Sean Hannity）表示，自己與普京一直有非常好的關係，但華府調查莫斯科涉嫌干預2016年美國大選後，兩國合作就變得困難。

漢尼提問及如果以10分滿分，如何為今次會面給分時，特朗普回應結10分滿分，解釋會面證面兩大核武國家領袖可以合作。不過漢尼提問特朗普為甚麼他認為如果俄烏戰爭不會在自己當總統時爆發，特朗普模稜兩可，但將矛頭指向上一任總統拜登。（Joe Biden）。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行會晤。（X@WhiteHouse）

特朗普提到，他在雙方的12分鐘聯合記者會後有機會單獨與普京交談，形容對方非常真誠。特朗普表明有意結束俄烏戰爭，強調不希望見到烏克蘭再有人死於戰火，指如果可以結束戰爭，將會是一件好事，並表示自己似乎有能力為戰爭劃上句號。

他稱目前仍未達成任何協議，拒絕透露細節，只表示已取得不少進展，當中雙方「大部分」同意俄烏交換領土，以及美國為烏克蘭提供安全保障等問題。特朗普認為還有一、兩個重要事項尚待解決，相信可以會有共識，稱待澤連斯基處理，重申俄羅斯是一個巨大國家，而烏克蘭不是，因此敦促基輔方面需要達成協議。他又指歐洲國家亦有一定參與地位。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在阿拉斯加州安克雷奇埃爾曼多夫–理查森聯合基地會面，2人相互握手。（Reuters）

特朗普表示，根據今日的會面，他或者未來兩至三週才考慮向俄羅斯購買石油的國家實施報復關稅問題。