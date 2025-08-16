澳洲昆士蘭5.6級地震　布里斯本民眾感到震動　多處停電

澳洲昆士蘭州（Queensland）南部8月16日早上5.6級地震，首府布里斯本（Brisbane、又譯布里斯班）、黃金海岸（Gold Coast）等地民眾都感受到震動，區內亦傳出多宗停電報告。



澳洲SBS電台報道，澳洲地球科學局（Geosciences Australia）表示，地震發生發生於16日早上9時49分，震央位於布里斯本西北約220公里的鄉村城鎮基爾基維安（Kilkivian），震源深度約10公里，不過沒有海嘯風險。

地震發生後，遠至南部的黃金海岸及北部的赫維灣（Hervey Bay）的民眾都感受到震動，不少居民在網上報平安，並指房屋曾經搖晃。

當地能源公司指，昆士蘭鄉郊地方發生6宗停電，超過8000戶受影響。

有網民稱，今次地震規模與1989年新南威爾斯州城市紐卡素（Newcastle）規模一樣，該次地震在市中心外15公里發生，造成13人喪生、160傷。而澳洲錄得最大規模的地震是在1988年，北領地（Northern Territory）接連發生6.3至6.7級地震，導致一條主要天然氣管道受損。