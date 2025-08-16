會否制裁中國購買俄石油　特朗普：不迫切　但兩三週內可能考慮

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月15日接受傳媒訪問時，被問到會否制裁購買俄羅斯石油的中國，他回應稱不需要立即考慮，但可能需要「在兩、三週內」考慮這樣做。



特朗普周五到阿拉斯加與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤前夕，霍士新聞（Fox News）播出他的專訪，他指出不會立即因購買俄羅斯石油而制裁中國等國家。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行會晤。（X@WhiteHouse）

特朗普此前威脅，俄羅斯若不採取措施結束俄烏戰爭，將對莫斯科實施制裁，並對購買其石油的國家實施二級制裁。其中印度和中國是兩大買家。

特朗普：可能兩、三週內考慮二級制裁中國

美國上周三對印度商品額外徵收25%關稅，理由是印度繼續進口俄羅斯石油。他尚未對中國採取類似行動。

當被霍士新聞主持人問到，在他和普京會面未能就俄烏戰爭達成協議後，他是否考慮對北京實施制裁時，特朗普說：「因為今天發生的事（峰會），我想我不需要考慮這個問題了。但我可能需要在兩週或三週後考慮，但現在不必考慮...... 會議進行得很順利。」

2019年6月，特朗普和習近平在大阪G20峰會上會面。（Reuters）

路透社指出，中國國家主席習近平和特朗普正在嘗試達成一項貿易協議，若實現則有望緩解中美之間的緊張關係以及關稅問題。但若特朗普加強制裁力度，中國可能成為俄羅斯以外最大的目標。