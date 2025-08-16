特朗普普京會晤｜細節解讀：精心編排的對手戲　默契和盤算

美國阿拉斯加州安克雷奇，在藍白相間的「空軍一號」和銀灰的「伊爾-96」前，特朗普和普京在紅地毯上握了手，像極了冷戰末期的老照片——只是照片裏的人從里根和戈爾巴喬夫換成了特朗普和普京。

這場會晤的劇本其實早就寫好：特朗普要的是「把普京拉回談判桌」，普京要的是「把制裁拉回談判桌以外」。於是兩個人在安克雷奇演了一齣雙簧：沒有協議，特朗普給這次會晤打10分，普京說「氣氛積極」。話都說了，又好像什麼都沒說。



首先，新聞發布會的開場就打破了外交慣例。按美國傳統，特朗普作為東道主該第一個站到聚光燈下，但普京站在講台前率先發言，用英語說出「我們的談判是在尊重、建設性和相互尊重的氛圍中進行的」時，鏡頭裏的特朗普微微頷首，像是在欣賞一場精心編排的對手戲。

這幕「大戲」的每一個細節都經過計算：普京強調「四年沒開峰會」的遺憾，特朗普接話「個人會晤早該舉行」；普京說「烏克蘭安全需要保障」，特朗普立刻回應「我稍後會和澤連斯基談」；普京提議下次會議去莫斯科，特朗普則用「可能受批評但有可能」的模糊表態，給足對方台階。會晤結束後，俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，普京和特朗普之間的會談非常積極。次會談有助於雙方繼續共同推進尋求解決方案的進程。特朗普向霍士新聞表示，給這次會晤打10分（滿分是10分）。

「正確的話」的密集輸出，是兩人的默契。特朗普需要向國內傳遞「我能搞定俄羅斯」的信號。加之，中期選舉在即，他得用「美俄關係回暖」對沖民主黨的「胡攪蠻纏」。而普京要的更直接：打破2014年克里米亞事件後西方制裁的鐵幕，讓俄羅斯從「國際棄兒」變回「關鍵玩家」。當普京說「俄美關係跌至冷戰後最低點對世界沒好處」時，他真正想說的是：該給俄羅斯一個「正常國家」的位置了。

兩人的「你儂我儂」 背後又藏着各自的算計。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在阿拉斯加州安克雷奇埃爾曼多夫–理查森聯合基地會面。（Reuters）

普京在鏡頭前8分鐘的發言裏，三次提到「消除衝突根源」，卻絕口不提「停火」或「撤軍」，這種「模糊的積極」恰恰是他的拿手好戲：用「建設性對話」的外殼，包裹住「俄羅斯核心利益不可動搖」的內核。

普京太明白時間站在俄羅斯這邊——歐洲深陷能源危機，美國陷入政治極化撕裂的內耗，而俄羅斯在烏克蘭問題上的「戰略耐心」正在消耗西方的決心。當普京說「我們已準備好為烏克蘭安全努力」時，相當於把「戰爭責任」轉移到了烏克蘭和西方頭上；當普京提議下次會議去莫斯科，其實是在暗示「俄羅斯才是規則的制定者」。

而特朗普反覆強調「沒達成協議前沒有協議」，像極了他在商戰中「吊着對方胃口」的談判技巧——既不能讓國內鷹派罵他「軟弱」，又給普京留足「有進展」的想象空間。特朗普的算盤也打得響。他太清楚自己2024年的選情靠什麼——鐵鏽帶的藍領工人要的是「工作」，福音派選民要的是「價值觀」，而中間選民最吃「美國優先」。

這次峰會選在阿拉斯加，本身就是個精妙的政治符號：既呼應了他「讓美國重新偉大」的口號，又暗示「我能搞定最難搞的國家」，他就需要對着鏡頭說「我和普京關係很好」。

2025年8月15日，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京就俄烏戰爭問在在阿拉斯加安克雷奇進行會晤前，當地有民眾聚集示威，揮舞旗幟並舉著標語聲援烏克蘭。（Getty）

特朗普—普京峰會新聞發布會的燈光已經熄滅。普京和特朗普的握手照片登上各國報紙頭版，但真正重要的問題，藏在鏡頭之外：這場被包裝成「重返對話」的峰會，究竟是美俄關係的「重啟鍵」，還是各取所需的一場「政治秀」？

克里姆林宮前經濟顧問謝爾蓋·古里耶夫一針見血地指出：「普京需要經濟喘息空間，特朗普追求外交遺產，這種暫時性利益重合不意味戰略互信重建。」對普京而言，這場峰會最大的收穫不是停火協議，而是爭取到了寶貴的戰略緩衝期。

對於俄烏戰爭的後續發展，此次峰會帶來了一些不確定性。特朗普對霍士新聞（Fox News）的專訪中透露，目前各方在正在安排烏克蘭總統澤連斯基與俄羅斯總統普京的會晤，特朗普說，他認為自己也會參加。

這似乎為俄烏和談帶來了一絲曙光，但也存在諸多變數。澤連斯基強調烏克蘭將「指望美國」，但他也清楚，美國的利益與烏克蘭的利益並不一致。俄羅斯在戰場上佔據一定優勢，不會輕易放棄既得利益；而烏克蘭則堅決捍衛主權和領土完整。雙方的矛盾難以調和，即使有美國的斡旋，俄烏戰爭能否真正實現停火，還是一個未知數。這場戰爭，或許仍將在漫長的陰霾中繼續徘徊。

2025年8月15日，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京就俄烏戰爭問在在阿拉斯加安克雷奇進行會晤前，當地有民眾聚集示威，揮舞旗幟並舉著標語聲援烏克蘭。（Getty）

而美俄關係看似有了一定程度的緩和，但這只是表面現象。美俄之間長期存在的結構性矛盾，如地緣政治利益衝突、軍事戰略對抗、意識形態分歧等，並非一次峰會就能解決。雖然雙方都表達了改善關係的意願，但在實際行動中，仍會面臨諸多阻礙。

美國國內對俄羅斯的強硬派勢力依然強大，制裁等手段不會輕易解除；而俄羅斯也會在維護自身核心利益的前提下，謹慎地與美國展開對話。美俄關係，或許只是在冰冷的湖面上，出現了些許破冰的跡象，但要真正回温，還有很長的路要走。

阿拉斯加州三小時會晤結束，普京要的是打破制裁的「通行證」，特朗普要的是「我能搞定普京」和美國優先（更多內容見：《特朗普普京會晤 ｜ 未達成協議 預期之內 但各取所需》），而烏克蘭、歐洲都在為他們的「交易」買單。