美俄峰會｜普京罕有講英文　邀請特朗普下次訪問莫斯科｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月15日在阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行會晤。兩人會後舉行聯合新聞發布會，去到記者會尾聲，普京罕有地用英文向特朗普發出邀請：「下次在莫斯科見」（Next time in Moscow）。



在記者會尾聲，普京用英語邀請特朗普「下次在莫斯科見」：

據英國廣播公司（BBC）報道，特朗普和普京在會面後舉行聯合新聞發布會。

特朗普在記者會尾聲時向普京表示感謝：「我們很快將再通電話，可能很快會再見面。」

此時，普京罕有地用英語回應：「下一次在莫斯科見」。

特朗普隨即回應：「那是很有趣的提議（Ooh, that's an interesting one），但我在這方面會受到很大壓力（I get a little heat on that one），我認為是有機會的，謝謝你的邀請。」(I could see it possibly happening, thank you very much Vladimir)

普京其後再講了一句英文：「非常感謝你」（thank you so much）。

兩人最後在台上步向對方並握手致意。