忠誠排行榜？美媒：特朗普政府制定評分表　為553美企打分

自美國總統特朗普（Donald Trump）開始第二個任期以來，「忠誠」成為特朗普任命官員、與美國商界打交道的一項重要指標。據美國彭博社8月15日報道，白宮官員透露，特朗普的助手已經制定了一份評分表，按照對「大而美」法案的支持力度對553家美國企業和行業協會進行排名。



一名白宮官員稱，這份名單主要衡量美國企業為支持和推廣「大而美」法案作出了多少努力，影響評分的因素包括社交媒體帖文、新聞稿、影片推薦、廣告、參加白宮活動的情況以及與「大而美」法案有關的活動。名單分別將企業列為法案的「高度、中度和低度」合作夥伴。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）前往阿拉斯加與俄羅斯總統普京會面途中，在專機空軍一號上回應記者提問。（Reuters）

美國Axios新聞網披露，名單列出了「優秀合作夥伴範例」，其中包括優步（Uber）、DoorDash、美國聯合航空、達美航空、美國航空協會、AT&T、思科（Cisco）以及美國鋼鐵製造商協會。

這些公司都曾採取措施，宣傳特朗普的「大而美」法案。例如，思科行政總裁羅賓斯（Chuck Robbins）在社交媒體上發文稱：「通過保持有競爭力的稅率、保留外國直接投資和恢復即時研發支出，法案將增強美國有利於增長的稅收體系——使美國公司更好地在國內創新和投資。」

AT&T宣布將更快地建設美國光纖基礎設施，稱這歸功於「大而美」法案中有利於投資的政策。美國航空協會則發表聲明，稱強烈支持「大而美」法案，並對其納入的用於美國空中交通設施、系統和基礎設施現代化的125億美元關鍵投資表示讚賞。

白宮官員透露，這份名單正在分發給白宮高級工作人員，根據企業未來對「大而美」法案的支持情況，排名可能發生變化。這名白宮官員稱：「排名幫助我們了解哪些人真正出去提供支持，哪些人只是口頭上說說。」

尚不清楚評分表是否會影響特朗普政府與美國企業打交道的方式，但彭博社指出，自特朗普重返白宮以來，他對美國商界進行了一系列不同尋常的高調干預。特朗普11日證實，為換取出口許可，晶片企業英偉達和超微半導體（AMD）同意向美國政府「上貢」其在中國銷售晶片收入的15%。

2025年7月10日，黃仁勳（左二）在白宮會見美國總統特朗普及其他美國官員（IG@howardlutnick）

多名知情人士14日透露，美國政府正在與英特爾公司談判，討論讓美國政府入股該公司。知情人士表示，相關想法還處於早期階段，存在很大變數，仍有可能無果而終。但如果達成交易，將有助於支持英特爾在美國俄亥俄州規劃的晶片製造中心。

特朗普政府正在努力推銷「大而美」稅收和支出法案，特朗普14日還在白宮舉行活動，宣傳法案為年收入不超過7.5萬美元的老人提供的6000美元專項扣除。不過，皮尤研究中心本周發布的一項調查顯示，美國32%的受訪者支持該法案，46%的人不贊成。

本文獲觀察者網授權轉載

