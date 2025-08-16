美國西雅圖珠寶店遭爆竊　4蒙面賊90秒洗劫值千萬首飾｜有片

美國西雅圖市（Seattle）警方8月15日表示，當天中午有四名蒙面劫匪闖入一間珠寶店，砸碎玻璃展櫃、搶走價值約200萬美元（約1565萬港元）的首飾後逃走。整個過程大約90秒。



▼蒙面賊90秒洗劫珠寶店

監控錄像畫面顯示，4名蒙面劫匪走到西雅圖西區的Menashe and Sons Jewelers珠寶店，用鐵錘砸碎展櫃玻璃，把鑽石、手錶、黃金等珠寶首飾裝進黑色塑膠袋中，隨後揚長而去。

警方表示，劫匪已駕車逃走。失竊財物價值約200萬美元，包括約75萬美元的勞力士手錶（Rolex）、12.5萬美元的祖母綠項鏈。一名疑犯還用防熊噴霧和電擊槍威脅店員，所幸無人受傷。

位於西雅圖西區的珠寶店Menashe and Sons Jewelers，8月15日被蒙面劫匪洗劫，損失約200萬美元的首飾。（West Seattle Blog）

美國廣播公司（ABC）引述珠寶店副總裁梅納什（Josh Menashe）周五在電話中說：「作為員工，我們都非常震驚，本店將暫時關閉一段時間。」

該店通過West Seattle Blog發表聲明稱，將於下周二重新開業：「我們會比以往任何時候都更強大。」