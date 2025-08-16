以色列媒體：哈馬斯談判代表態度軟化　正尋求達成60日停火

《以色列時報》（Times of Israel）引述一名以色列官員和一名知情的阿拉伯外交官報道，哈馬斯的談判代表本周在開羅表示，願意放棄上月提出導致多哈人質談判破裂的要求。阿拉伯外交官表示，以色列與哈馬斯的分歧依然很大，尤其是在以方要求哈馬斯解除武裝的問題上；雙方安全部門負責人預計將敦促政治領袖支持為期60日的停火協議。



據報道，阿拉伯調解員將哈馬斯的態度向以色列轉達，惟耶路撒冷方面回應指，它對再次部份停火不感興趣，只有哈馬斯同意其所有結束戰爭的要求，它才願意放棄接管加沙城的計劃。

這些要求包括釋放所有剩餘的50名人質、解除哈馬斯的武裝以及將加沙非軍事化。

2025年8月13日，加沙地帶加沙城，圖為一名巴人女性懷抱因以軍襲擊而喪生的親人遺體。（Reuters）

這位阿拉伯外交官表示，在上述問題，尤其是在解除哈馬斯武裝的問題上，各方分歧依然巨大。阿拉伯調解員認為，這是一顆旨在破壞談判的「毒丸」，因為這可能需要以色列在加沙持續進行密集的軍事行動，以驗證哈馬斯的承諾是否得到遵守。

相反，阿拉伯調解員傾向於採取類似黎巴嫩現行的制度，即以漸進式方式來處理哈馬斯的武器問題。這位外交官憶述，阿拉伯國家願意為監督哈馬斯解除武裝派遣部隊，條件是要獲得巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority，簡稱PA）的邀請。

遺憾的是，以色列結束戰爭的另一個條件是，禁止巴勒斯坦自治政府往後在治理加沙上扮演任何角色，這實際上妨礙了阿拉伯國家上述和平倡議的推進。

2025年8月14日，加沙城，哀悼者出席因尋求援助而遭以色列砲火殺害的巴勒斯坦人的葬禮時傷心流淚。（Reuters）

儘管遭到耶路撒冷的反對，埃及和卡塔爾的調解員仍計劃於16日（周六），恢復與哈馬斯的談判，以獲得該激進組織對最新提案的同意，該方案與美國和以色列上個月授權的提案較為接近。

報道指，儘管這被認為只是一項部分協議，但這位阿拉伯外交官強調，如果雙方在預計的60天停火期內成功談判，該協議仍有可能達致永久停火。在這兩個月期間，哈馬斯將釋放10名人質和交還18具屍體，以換取一定數量的巴勒斯坦囚犯。