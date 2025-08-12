麥當娜籲教宗良十四世訪加沙：在為時已晚之前給兒童帶去光明
撰文：莊勁菲
出版：更新：
美國流行天后麥當娜（Madonna）8月11日在社交平台Instagram上發文，表示今天是她兒子羅科（Rocco）的生日，作為母親能給到他最好的禮物就是懇請大家近期所能拯救加沙戰火中的無辜兒童。她請求天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）在「為時已晚之前」訪問加沙、給孩子們帶去光明。
▼麥當娜籲教宗訪問加沙
麥當娜寫道：「我並非指責、責怪或偏袒任何一方。每個人都在受苦，包括（以色列）人質的母親。我祈禱她們也能獲釋。」
她補充道：「我只是盡我所能，防止這些孩子餓死。作為母親，我不忍心看到他們遭受苦難。世界上的孩子屬於我們所有人。你是我們中唯一一個不能被拒絕進入的人。」
根據「綜合糧食安全階段分類」（IPC）7月發布的一份報告指出，加沙地帶正在上演「飢荒的最嚴重情況」，獲取食物和其他必需品及服務的渠道已驟降至前所未有的水平。
良十四世於5月出任教宗，他一直明確譴責加沙戰爭，並關注加沙的饑荒情況。
已故前任教宗方濟各（Pope Francis）4月去世後，加沙城的天主教聖家堂（Gaza City's Holy Family Church）的牧師向美國廣播公司（ABC）表示，方濟各生前一直與該教堂保持日常聯繫。
