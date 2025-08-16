以色列部長赴監獄斥責在囚巴人領袖　威脅「消滅他」惹眾怒｜有片

以色列極右翼國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）本週在監獄與巴勒斯坦人領袖巴爾古提（Marwan Barghouti）見面後，8月15日在社交平台Telegram上傳一段影片，顯示本格維爾斥責並威脅要「消滅」對方。影片在網上掀起爭議。



▼以色列部長斥責被囚巴人領袖

美媒報道，本格維爾於周五早上在他的Telegram頻道上發布這段影片。他對被囚禁的巴爾古提說：「誰傷害以色列人民、兒童、婦女，我們就把他們消滅掉。」

巴爾古提似乎想回應，他說：「你知道…...」但本格維爾立刻打斷： 「不不不，你肯定知道，縱觀整個歷史…...」隨後影片戛然而止。

2024年6月3日，以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）出席在耶路撒冷以色列國會舉行的猶太力量黨（otzma yehudit）會議。 （Getty Images）

這是巴爾古提罕見公開露面，他今年66歲，因涉參與策劃殺害5名以色列平民的襲擊事件而於2002年被判處5個無期徒刑。影片中，他看起來憔悴虛弱。

報道指出，民調一直顯示，巴爾古提是最受歡迎的巴勒斯坦政治領袖，而他的牢獄之災也讓其在巴人心中更受敬仰。儘管他被判處終身監禁，有些人將他視為巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的接班人。

2002年8月14日，以色列特拉維夫地方法院，巴勒斯坦解放運動（又稱法塔赫）約旦河西岸地區領導人巴爾古提（Marwan Barghouti）在法庭上向媒體發表講話。（Getty Images）

本格維爾周五較晚時間把影片上傳到社交平台X（舊稱Twitter），配上文字：「今早看到消息，說（以色列）當局各位高官不太希望我對頭號恐怖分子巴爾古提說的話、希望他的名字被抹去。我毫無歉意。」

此舉立即引發網民憤怒：「你不能羞辱一個被關進監獄、變得弱小的人。」「那你自己殺害的巴勒斯坦兒童呢？」「我們曾經同情以色列，但你們比迫害你們種族的納粹好不了多少。」